السيسي يوجه بتطوير القاهرة التاريخية والمناطق العشوائية

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الأربعاء ، مع المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، لمناقشة ملف الإسكان ، والمشروعات التي يتم تنفيذها .

السفير بسام راضي ، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وجه خلال الاجتماع ، بمواصلة العمل الدءوب ، من أجل تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ، فضلا عن مزيد من المشروعات في هذا المجال ، في ضوء ما تساهم به ، في الارتقاء بالظروف المعيشية والصحية للمواطنين ، وما تمثله من ضرورة ، لتوفير حياة كريمة لهم .

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وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وجه خلال الاجتماع ، بمواصلة جهود تطوير القاهرة التاريخية ، واستغلال المناطق العشوائية التي يتم تطويرها ، لإعادة التواصل بين مناطق القاهرة التاريخية ، بما يعيد الوجه التاريخي العريق للقاهرة ، ويطور مستوى الحياة بها ، موجها بأن تستوحي تصميمات التطوير ، الطابع التاريخي الذي تتميز به القاهرة .

ولفت السفير بسام راضي ، إلى أن رئيس الجمهورية ، أكد تقديم أفضل وأحدث الخدمات ، في العاصمة الإدارية الجديدة ، ومدينة العلمين الجديدة ، والمدن الجديدة الجاري إنشاؤها ، فضلا عن الالتزام بالجداول الزمنية المقررة ، بحيث يمكن بدء الانتقال إليها ، فور الانتهاء من التنفيذ .

وتابع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، أن الرئيس لفت خلال الاجتماع ، إلى ما ستوفره تلك المدن ، من خدمات وجودة حياة أفضل للمواطنين ، فضلا عن توفير فرص عمل ، في إطار شامل من التنمية .

المهندس مصطفى مدبولي ، استعرض خلال الاجتماع ، الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الجارية ، في عدد من المدن الجديدة ، خاصة في مدينة العلمين الجديدة ، والعاصمة الإدارية الجديدة ، متابعا أن معدلات التنفيذ ، تسير وفقا للمواعيد المقررة .

واستعرض رئيس مجلس الوزراء ، الموقف التنفيذي لتطوير منطقة غرب بور سعيد ، واستغلال الأراضي الفضاء المحيطة بها ، بما يوفر فرص عمل جديدة للشباب ، فضلا عن إنشاء منطقة متكاملة ، تضم أحياءً للإسكان المتوسط والاجتماعي ، وللصيادين ، والعمال .

ولفت المهندس مصطفى مدبولي ، خلال الاجتماع ، إلى مستجدات جهود تطوير القاهرة التاريخية ، وبينها منطقة سور مجرى العيون ، مؤكدا تواصل جهود إزالة المدابغ ، في تلك المنطقة ، ونقلها بالكامل إلى منطقة الروبيكي ، المجهزة بأحدث التقنيات ، في إطار تحديث وتطوير. صناعة دباغة الجلود ، للنهوض بتلك الصناعة القومية المهمة ، واستعدادا لتطوير منطقة مجرى العيون ، وإعادة قيمتها التاريخية القديمة ، وتحويلها إلى مزار أثري وتاريخي .

كما استعرض رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، تطورات مشروعات الصرف الصحي ، التي تنفذ على مستوى قرى الجمهورية ، موضحا أنه جار العمل ، على تغطية جميع قرى مصر ، التي يصل عددها إلى 4740 قرية ، بخدمة الصرف الصحي خلال السنوات المقبلة .

وتطرق المهندس مصطفى مدبولي ، خلال الاجتماع ، إلى الحديث عن محطة معالجة مياه الصرف في الجبل الأصفر ، التي تعد ثاني أكبر محطة معالجة مياه الصرف في العالم ، والتي تمتد على مساحة 78 فدان في الجبل الأصفر ، وتخدم نصف سكان القاهرة تقريبا ، وذلك بطاقة معالجة 500 ألف متر مكعب في اليوم الواحد .