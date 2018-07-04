السيسي لـ«الحكومة»: استعيدوا جسور الثقة مع الممولين.. وانجزوا مشروع التأمين الصحي

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الأربعاء ، مع المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، وأحمد كجوك ، نائب وزير المالية للسياسات المالية ، والدكتور إيهاب أبو عيش ، نائب وزير المالية للخزانة العامة .

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، السفير بسام راضي ، قال إن الاجتماع ، تناول متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل ، الذي تنفذه الدولة ، حيث أكد وزير المالية ، أن مصر تسلمت مؤخرا الشريحة الرابعة ، من قرض صندوق النقد الدولي .

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وبحسب السفير بسام راضي ، أوضح وزير المالية ، أن التقرير النهائي ، الصادر عن مجلس إدارة الصندوق ، خلال اجتماعه الذي عقد نهاية الشهر الماضي ، أشاد بالخطوات المتخذة من قبل الدولة ، في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ، وما يحققه من نتائج إيجابية ، خاصة على صعيد استعادة الاستقرار المالي ، وتحسن معدلات النمو ، فضلا عن تحرير الاقتصاد ، ما ساهم في تحسين ثقة المؤسسات المالية العالمية ، في الاقتصاد المصري .

الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، لفت إلى أن صندوق النقد الدولي ، يعتبر برنامج الإصلاح ، الذي تبنته الحكومة ، بمثابة نموذج نجاح ، خاصة مع دخول الاقتصاد المصري ، وذلك خلال زمن قياسي ، في مرحلة الاستقرار والتماسك ، وذلك بعد أن كان في وضع حرج .

وزاد وزير المالية ، قائلا إن مسؤولي صندوق النقد الدولي ، أشادوا بالتزام الحكومة المصرية الجديدة ، بسياسات الإصلاح وتنفيذ البرنامج الاقتصادي ، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تستقبل مصر ، بعثة خبراء الصندوق ، بغرض إجراء المراجعة الفنية الرابعة ، لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ، في نوفمبر من العام الحالي 2018 ، تمهيدا للحصول على الشريحة الخامسة من القرض ، بنهاية العام الحالي .

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، أن الاجتماع تناول كذلك ، عرض تقديرات الأداء ، في العام المالي الماضي 2017 / 2018 ، حيث تحدث وزير المالية ، عن المؤشرات المبدئية ، التي تؤكد حدوث تحسن كبير في الأداء المالي ، حيث حققت الموازنة العامة ، فائضا أوليا للمرة الأولى ، منذ أكثر من 15 عاما ، إضافة إلى خفض معدلات العجز الكلي للناتج المحلي ، نتيجة ارتفاع الإيرادات العامة ، بشكل فاق معدل النمو السنوي ، للمصروفات العامة ، خاصة مع استمرار تحسن أداء الحصيلة الضريبية .

وتابع الدكتور محمد معيط : « ارتفعت الاستثمارات الحكومية ، على نحو يعكس اهتمام الدولة ، بتوفير المخصصات اللازمة ، من أجل تحسين البنية التحتية ، والخدمات المقدمة للمواطنين ، في محافظات الجمهورية كافة » .

وشهد الاجتماع كذلك ، استعراض موازنة العام المالي الحالي ، 2018 / 2019 ، حيث أوضح الدكتور محمد معيط ، أنه مع استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل ، الذي يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ، فضلا عن تحفيز النشاط الاقتصادي .

ولفت وزير المالية ، إلى أن الموازنة ، تهدف كذلك إلى زيادة الإنفاق ، على مجالات التنمية البشرية ، إضافة إلى استكمال المشروعات الكبرى ، من أجل تطوير البنية التحتية ، والتي يأتي في مقدمتها ، « النقل والمواصلات العامة ، مياه الشرب والصرف الصحي ، تطوير العشوائيات ، زيادة معدلات الإنتاجية والتنافسية خاصة في قطاعات الصناعة والتصدير ، والاهتمام بتحسين الإنفاق الموجه لصالح دعم النشاط الاقتصادي » ، مستعرضا في هذا الجانب ، المستهدفات والالتزامات المطلوب تحقيقها ، في نهاية العام الحالي 2018 .

وزاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، أن الدكتور محمد معيط ، استعرض خلال الاجتماع ، التصور المبدئي لإعادة هيكلة وزارة المالية ، على نحو يتيح لها ، تطوير الأداء ، ومواكبة التغيرات والتطورات الاقتصادية ، المحلية والدولية المتلاحقة ، عن طريق استحداث قطاعات جديدة ، مثل نظم المعلومات ، ووضع منظومة تتمتع بالكفاءة ، لمتابعة وتقييم وإدارة المخاطر المالية ، والمشاركة المجتمعية والتنافسية .

وبحسب السفير بسام راضي ، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة ، لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ، ومواصلة العمل على خفض الدين العام ، كما وجه كذلك ، بسرعة إنهاء وفض المنازعات الضريبية ، بما يساهم في استعادة جسور الثقة مع الممولين ، واستقرار مراكزهم الضريبية ، مع صون موارد الدولة ، لما فيه صالح المواطنين .

وخلال الاجتماع ، شدد رئيس الجمهورية ، على ضرورة الانتهاء من الجوانب المالية ، للمشروع القومي للتأمين الصحي ، وتحقيق أقصى درجات التنسيق ، على مختلف المستويات ، بين الوزارات المعنية بهذا الملف المهم. الذي يمس صحة المواطنين ، ومصلحتهم المباشرة .