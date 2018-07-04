«واقعي» و«متفائل» و«طموح».. نواب البرلمان يعلقون على بيان الحكومة (تفاصيل)

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علق نواب البرلمان المصري ، على بيان الحكومة ، الذي ألقاه المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أمس الثلاثاء ، أمام مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال .

ويرصد موقع « مصر 365 » ، أهم تعليقات نواب البرلمان المصري ، على برنامج الحكومة ، وهي كالتالي :

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علق وكيل لجنة الشباب والرياضة ، في مجلس النواب ، سمير البطيخي ، على برنامج الحكومة ، الذي استعرضه المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أمس الثلاثاء ، أمام مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال .

وكيل « شباب النواب » ، قال إن بيان الحكومة ، الذي استعرضه مدبولي أمس الثلاثاء ، كان شاملا لجوانب الحياة ، التي تشغل المواطن المصري ، في حياته اليومية ، متمنيا في الوقت ذاته ، أن يتحقق برنامج الحكومة الجديدة ، على أرض الواقع ، وفقا للجدول الزمني المحدد ، والإمكانيات والموارد المتاحة .

وفي تصريحات صحفية عنه ، قال سمير البطيخي ، عضو مجلس النواب ، إن بيان حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، تحدث عن الأمن القومي المصري ، وعن إمداد الجيش والشرطة ، بكل ما يحتاجونه ، من أجل مساندتهم ، في الحرب على الإرهاب ، التي قطعت فيها مصر ، شوطا كبيرا .

وزاد وكيل لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب ، قائلا إن الشعب المصري ، هو محل اهتمام الحكومة ، لذلك ، حرصت الحكومة في بيانها ، على توفير السلع الاستراتيجية والحفاظ عليها ، خاصة أن الشعب ، هو البطل الحقيقي في هذه المرحلة .

ولفت النائب سمير البطيخي ، عضو مجلس النواب ، إلى أن بيان الحكومة ، تحدث كذلك ، عن الشباب ، وعن الاهتمام بالتعليم وتطوير المنظومة ، فضلا عن إمداد المدارس الفنية ، بالأدوات اللازمة ، وتوصيل الإنترنت لمعظم المدارس ، فضلا عن إنشاء عدد من الجامعات الجديدة .

وتابع وكيل لجنة الشباب والرياضة ، في مجلس النواب ، قائلا إن البيان ، يشمل الجوانب الاجتماعية كافة ، من حماية ورعاية ، موضحا أن الحكومة ، لم تغفل ملف الزيادة السكانية ، ووضعت رؤية وخطة بآليات ، من أجل التصدي لهذه الزيادة ، لافتا إلى أن الحكومة ، تتجه نحو زيادة حجم الموارد الطبيعية ، دون اقتراض ، وزيادة المتحصلات عن حقول الغاز الجديدة .

وكذلك ، علق عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب ، وعضو البرلمان عن دائرة النهضة والسلام ، أحمد إسماعيل ، على بيان الحكومة ، الذي ألقاه المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أمس الثلاثاء ، أمام مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال .

وقال أحمد إسماعيل ، إن بيان حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، تضمن خطوات عملية جيدة ، من أجل استكمال خطة الإصلاح الاقتصادي ، التي تنفذها الدولة ، فضلا عن توجيه الدعم إلى مستحقيه ، مضيفا : « المرحلة المقبلة ، سوف تكون مرحلة تحقيق التنمية ، وجني ثمار الإصلاح الاقتصادي » .

وفي تصريحات صحفية عنه ، أكد عضو مجلس النواب عن دائرة السلام والنهضة ، أن المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، يملك وينفذ برنامجا طموحا ، ويقدم حلولا واقعية ، لافتا إلى أن برنامجه ، لامس كل المشكلات التي تعاني منها مصر ، كما ركز على ملفات التعليم ، والصحة ، والإصلاح الاقتصادي ، وعلاج أزمة البطالة والإسكان .

وأوضح عضو لجنة الدفاع الأمن القومي في مجلس النواب ، أن الموازنة الموضوعة للعام 2019 / 2018 ، هي أكبر موازنة تنفذ في تاريخ مصر ، حيث تستهدف تقليل العجز في الموازنة العامة للدولة ، وكذلك ، توجيه الدعم إلى مستحقيه ، ما يؤكد حرص القيادة السياسية ، على إحداث تحسن كبير ، في الظروف المعيشية للشعب المصري ، خلال الأشهر المقبلة .

وزاد أحمد إسماعيل ، عضو مجلس النواب ، قائلا إن المهندس مصطفى مدبولي ، أكد في بيان حكومته ، أن فلسفة برنامج عمل الحكومة ، خلال السنوات الأربع المقبلة ، تنطلق مرتكزة على توجيهات القيادة السياسية ، الواردة في خطاب التكليف الرئاسي ، « يونيو 2018 » ، لتراعي المحاور الرئيسية اللازمة ، من أجل البناء على مكتسبات المرحلة الماضية ، « مرحلة تثبيت الدولة » ، ومنطلقة كذلك ، نحو مرحلة أكثر إشراقا ، وهي « مرحلة جني الثمار » ، مؤكدا أن بيان الحكومة ، يطمئن الشعب كثيرا ، على مستقبل مصر ، وعلى الارتقاء بها .

عضو مجلس النواب ، علي عبد الونيس ، علق على بيان الحكومة ، الذي ألقاه المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أمس الثلاثاء ، أمام مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال .

وقال علي عبد الونيس ، إن بيان حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، جاء حاملا العديد من الأرقام والبيانات المبشرة ، التي تؤكد أن مصر ، ماضية في الطريق الصحيح ، نحو التقدم والازدهار .

وفي تصريحات صحفية عنه ، أوضح عضو مجلس النواب ، أن الشعب المصري ، سوف يجني ثمار الإصلاح الاقتصادي ، والمعاناة التي عاشها خلال الفترة الماضية ، نتيجة قرارات الإصلاح الاقتصادي ، موضحا أن بيان الحكومة ، شدد على دعم الفئات الأولى بالرعاية ، ووجه كذلك ، بزيادة برامج الحماية الاجتماعية ، المتمثلة في برنامج « تكافل وكرامة » .

ولفت علي عبد الونيس ، إلى أن القيادة السياسية ، تؤكد بشكل دائم ، على ضرورة رعاية الفئات الأكثر احتياجا ، وبناء الإنسان المصري ، وهو ما كشف عنه برنامج الحكومة ، أمام مجلس النواب ، متابعا : « الفترة المقبلة ، سوف تشهد طفرة حقيقة ، في الاقتصاد المصري » .

وزاد عضو مجلس النواب ، قائلا إن بيان حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، كشف عن أن الفترة المقبلة ، سوف تشهد العديد من المشروعات ، التي سوف تساهم في دعم الاقتصاد ، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب .

علق رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار في مجلس النواب ، أسامة هيكل ، على بيان الحكومة ، الذي ألقاه المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أمس الثلاثاء ، أمام مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال .

عضو مجلس النواب ، أسامة هيكل ، قال إن المهندس مصطفى مدبولي ، ألقى ملامح بيان الحكومة ، وترك اللجنة ، التي يترأسها وكيل مجلس النواب ، الدكتور السيد الشريف ، والتي تضم الأطياف السياسية كافة ، داخل البرلمان ، من أجل مناقشة بيان الحكومة ، خلال 10 أيام .

وخلال لقائه في برنامج « الحياة في مصر » ، المذاع على فضائية « الحياة » ، مع الإعلامية نهاوند سري ، أوضح رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار في مجلس النواب ، أنه في حال لم تنفذ الحكومة برنامجها ، فسوف يحاسبها مجلس النواب ، مضيفا : « ملامح بيان الحكومة واعدة ، والحكومة لم تحصل على الثقة حتى الآن ، لكن الملامح تشير إلى حصولها عليها ، حيث إن استقبالها كان جيدا » .

وزاد النائب أسامة هيكل ، عضو مجلس النواب ، قائلا إن الملف الاقتصادي ، هو الأساس في بيان الحكومة ، موضحا أن مضمونه ، يؤكد أن آثار الإصلاح الاقتصادي ، سوف تظهر على المواطنين ، خلال العامين المقبلين .

وكذلك ، علق المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ، ورئيس حزب الحرية ، ورئيس هيئته البرلمانية ، الدكتور صلاح حسب الله ، على بيان حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، الذي ألقاه أمس الثلاثاء ، أمام مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال .

رئيس حزب الحرية ، ورئيس هيئته البرلمانية في مجلس النواب ، قال إن بيان حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، تضمن نظرة تفاؤل كبيرة ، بأن مستقبل الاقتصاد المصري ، سوف يصبح أكثر إشراقا خلال عامين .

وفي بيان صحفي عنه ، أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ، أنه كلف اللجان النوعية ، في حزب الحرية ، بإعداد تقرير شامل ، عن القضايا التي جاءت في بيان المهندس مصطفى مدبولي ، وتشخيصه الواضح للمشكلات والتحديات ، التي تواجه الدولة المصرية ، والحلول الواضحة والحاسمة ، لمواجهة المشكلات والتحديات .

الدكتور صلاح حسب الله ، عضو مجلس النواب ، طالب لجان حزب الحرية ، بالتركيز على ملفات « التعليم ، الصحة ، الإسكان ، الإصلاح الاقتصادي ، علاج أزمة البطالة ، وبرامج الحماية الاقتصادية للمواطنين ، من الفقراء والبسطاء ، الذين يتأثرون سلبا ، من تبعات الإصلاح الاقتصادي ، مع إعطاء أولوية قصوى ، لمواجهة الأزمة السكانية » .

ولفت المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ، إلى وجود تفاؤل كبير بشأن مستقبل مصر ، مؤكدا في الوقت ذاته ، أهمية وضع برامج ، وخطط ، وتوقيتات زمنية محددة ، تلتزم بها الحكومة ، لتنفيذ كل ما جاء في هذا البيان .

علق عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح ، النائب سليمان العميري ، على برنامج الحكومة ، الذي ألقاه المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أمس الثلاثاء ، أمام مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال .

النائب سليمان العميري ، أشاد ببرنامج حكومة مدبولي ، الذي عنونته باسم « مصر تنطلق » ، والذي جاء وفقا للاستحقاقات الدستورية ، و« رؤية مصر 2030 » للتنمية المستدامة ، لافتا إلى أن البرنامج ، يهدف إلى بناء الإنسان المصري ، والارتقاء بخدماته كافة ، حيث إنه برنامجا طموحا ، يقف على المشكلات الحقيقية لمصر .

وفي بيان صحفي عنه ، أكد عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح ، أن برنامج حكومة مدبولي ، سوف يعتمد في الفترة المقبلة ، على استكمال الخطة الاقتصادية ، التي وضعتها الحكومة المصرية ، والتي تتضمن ، توجيه الدعم إلى مستحقيقه ، وعلاج مشكلة الإسكان في مصر .

وزاد النائب سليمان العميري ، قائلا إن المهندس مصطفى مدبولي ، حاول عرض جميع المشكلات ، التي تواجه الدولة ، بكل موضوعية وحيادية ، فضلا عن عرض الحلول المناسبة لها ، بشكل واضح وصريح ، مضيفا : « برنامج الحكومة ، كان بحاجة إلى تحديد وقت زمني لتنفيذه » .

علق رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ، الدكتور أيمن أبو العلا ، على بيان الحكومة ، الذي ألقاه المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أمس الثلاثاء ، أمام مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال .

الدكتور أيمن أبو العلا ، قال إن بيان الحكومة ، تضمن خطة عمل جيدة ، خلال الفترة المقبلة ، كما طالب الحكومة ، بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، من أجل نهضة مصر والارتقاء بها .

وفي بيان صحفي عنه ، رأى رئيس الهيئة البرلمانية ، لحزب المصريين الأحرار ، أن الحكومة يجب عليها خلال الفترة المقبلة ، أن تعمل على تطوير ملف التعليم ، لما له من أهمية قصوى ، في دفع عجلة التنمية إلى الأمام ، إضافة إلى ضرورة تطوير قطاع الصحة في مصر ، وهو القطاع الذي عانى من إهمال شديد ، خلال السنوات السابقة .

وطالب الدكتور أيمن أبو العلا ، الحكومة ، بزيادة الإنتاج ، والعمل على تشغيل المصانع المتوقفة ، والاستفادة منها ، مضيفا : « هذا الأمر ، سوف يساهم بشكل كبير ، في تطوير أوضاع الاقتصاد المصري ، خلال الفترة المقبلة » .

علق وزير شؤون مجلس النواب ، المستشار عمر مروان ، على بيان الحكومة ، الذي ألقاه المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أمس الثلاثاء ، أمام مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال .

المستشار عمر مروان ، قال إن بيان حكومة مدبولي ، تضمن خطوطا رئيسية وعريضة ، مضيفا : « البرنامج يعتمد على الواقعية الشديدة ، ولا يعتمد على الأحلام » .

وخلال اتصال هاتفي ، لبرنامج « على مسؤوليتي » ، الذي يقدمه الإعلامى أحمد موسى ، على فضائية « صدى البلد » ، أوضح وزير شؤون مجلس النواب ، أن برنامج الحكومة ، جاء في أكثر من 150 ورقة ، بينما البيان الذي ألقاه المهندس مصطفى مدبولي ، جاء في 29 صفحة فقط ، متابعا : « البيان ملخص موجز ، للملامح الرئيسية لما حواه البرنامج ، ويضم ردودا ، لـ90% من الأسئلة التي يرددها البعض ، موجودة في البرنامج ، لمن يريد الاطلاع عليه » .