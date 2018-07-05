السيسي لـ«وفد إماراتي»: نعتز بإخوتكم.. وحريصون على تطوير التعاون

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الأربعاء ، وفدا وزاريا إماراتيا ، ضم وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ، الدكتور محمد بن عبد الله القرقاوي ، ووزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة ، الدكتورة عهود بنت خلفان الرومي ، ووزير الموارد البشرية والتوطين ، الدكتور ناصر الهاملي .

حضر اللقاء ، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، الدكتورة هالة السعيد ، وسفير الإمارات العربية المتحدة لدى مصر ، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية ، المهندس جمعة مبارك الجنيني .

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المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، السفير بسام راضي ، قال إن أعضاء الوفد الوزاري الإماراتي ، نقلوا للرئيس عبد الفتاح السيسي ، تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، والشيخ محمد بن زايد ، ولي عهد أبو ظبي ، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .

وأعرب الوفد الإماراتي ، عن اعتزاز بلاده ، بالعلاقات الأخوية والاستراتيجية ، التي تربط بين الدولتين والشعبين الشقيقتين ، كما أشاد أعضاء الوفد الإماراتي ، بجهود مصر لتعزيز الاستقرار والسلام ، في العالم العربي .

وأكد الوفد الإماراتي ، خلال اللقاء ، حرص بلادهم ، على مواصلة تطوير وتعزيز آليات التعاون المشترك. بين البلدين في مختلف المجالات ، خاصة في مجال إصلاح وتطوير العمل الحكومي ، كما أشادوا في الوقت ذاته ، بمشاركتهم في مؤتمر مصر للتميز الحكومي ، المنعقد في القاهرة ، يومي 3 و4 يوليو مم العام الحالي 2018 .

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رحب من جانبه ، بأعضاء الوفد الوزارى الإماراتي ، معربا عن مشاعر الود والإخوة ، التي تكنها مصر لدولة الإمارات الشقيقة ، بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة .

وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالعلاقات التاريخية الوطيدة ، التي تجمع البلدين الشقيقين ، مؤكدا في الوقت ذاته ، حرص مصر ، على مواصلة الارتقاء بأطر التعاون المشترك ، مع دولة الإمارات العربية المتحدة ، في شتى المجالات .

السفير بسام راضي ، قال إن اللقاء ، تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية ، على الأصعدة كافة ، خاصة تبادل الخبرات ، وقصص النجاح في مؤسسات العمل الحكومي ، عن طريق التعاون الفعال ، من أجل إيجاد حلول مبتكرة ، لتعزيز وتطوير العمل الحكومي .

أعضاء الوفد الإماراتي، أشادوا بتميز مصر ، في مجال برمجيات الحاسب الآلي ، لافتين إلى كونها ، دولة رائدة في المنطقة ، في هذا المجال .

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أن الهدف الأساسي لأي مشروع قومي عربي ، هو زيادة الوعي ، وبناء قدرات المواطن العربي ، من أجل التصدي للتحديات المتنامية ، التي تواجه المنطقة العربية ، كما شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على أهمية المبادرات والأفكار غير الاعتيادية ، فضلا عن اكتشاف المواهب والنابغين ، من أجل تحقيق التفوق ، في سباق الابتكار والإبداع ، باعتبارهما السبيل الأهم ، للتنمية الشاملة والمستدامة .

ولفت الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إلى حرص الدولة ، على مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل ، الذي يتضمن إصلاح وتطوير الجهاز الإداري للدولة ، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطن المصري ، وتعزيز جودة الحياة ، والارتقاء بمستواها في مصر .