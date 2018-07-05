الخارجية: الدولة الألمانية تقدر سياسات مصر في الإصلاح الاقتصادي

Advertisements

أعلن وزير الخارجية “سامح شكري” قائلاً: أن الدولة الألمانية لديها تفهم للدور الإيجابي الذي تلعبه جمهورية مصر العربية من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة، كما أكد أن الدولة الألمانية تقدر سياسيات الدولة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي وتدعيم المواطن المصري.

جاءت تصريحات سامح شكري خلال حواره في برنامج “بالورقة والقلم” والذي يتم إذاعته عبر القناة الفضائية “TEN” ويقدمه الإعلامي نشأت الديهي.

Advertisements

وقد أوضح سامح شكري قائلاً: أن الدولة الألمانية لديها قناعة كبيرة بأن الاستقرار الذي تحققه الدولة المصرية له أثره في الأوضاع الإقليمية، وأضاف أن هناك تعاون مع الدولة الألمانية فيما يتعلق بقضايا الهجرة.

وأضاف، أنه تحدث إلى الجانب الألماني حول استئناف العملية السلمية بين الدولة الفلسطينية وبين إسرائيل من أجل حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية.

أقرا المزيد ننشر لكم .. بيان وزارة الخارجية المصرية تعليقًا على “هجوم مالي”