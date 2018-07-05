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استخراج بطاقة شخصية من المنزل 2018 والغرامات والأوراق المطلوبة لبدل الفاقد والتالف، حيث تناشد وزارة الداخلية جموع المواطنين إلى تجديد بطاقات الرقم القومي، وخصوصاً للحالات التي تحتاج إلى تحديث مثل الطلاق، أو الزواج، أو الترمل، أو تغيير محل الإقامة أو غير ذلك من الأسباب التي تتطلب تجديد بطاقة الرقم القومي.

وقد أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن الحد الأقصى من أجل تجديد بطاقة الرقم القومي هو ثلاثة أشهر، وبعدها سوف يتم تطبيق العقوبة المفروضة على المتأخرين.

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وقد أوضحت الوزارة أن التشديد على تجديد بطاقات الرقم القومي من أجل عدم تلاعب بعض الأفراد بالبيانات عن طريق عدم تحديثها من أجل التدليس والغش، كما أن حالة الاجتماعية قد وصلت نسبة التلاعب فيها إلى مستويات تعد خطيرة مما دعا المسؤولين إلى اتخاذ قرارات عاجلة وهامة والتشديد على المواطنين بالالتزام بتجديد بطاقات الرقم القومي.

وقد صرحت وزارة الداخلية على ضرورة تجديد البيانات الخاصة بالبطاقة لجميع المواطنين، على أن تكون مدة الحد الأقصى لتجديد بطاقة الرقم القومي هي 3 أشهر، وبعدها يتم دفع غرامة.

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل 2018

لاستخراج بطاقة شخصية من المنزل 2018 يمكنكم اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للحكومة الإلكترونية.

الضغط على سلة الطلبات واختيار بطاقة الرقم القومي.

اختيار نوع البطاقة التي سوف يتم استخراجها “تجديد، بدل فاقد، أول مرة، تغيير بيانات”.

كتابات بيانات مقدم الطلب من الرقم القومي “تليفون المنزل، والتليفون المحمول، والعنوان، والبريد الإلكتروني”.

وأخيراُ التعرف على نظام سداد تكلفة البطاقة سواء أثناء التسليم أو الدفع الإلكتروني.

غرامات عدم تجديد البطاقة الشخصية

غرامة 100 جنيه بسبب التأخر في إصدار البطاقة لأول مرة بعد بلوغ سن ستة عشر سنة ولمدة ستة أشهر ويتم دفعها عند عمل البطاقة الشخصية الأولى.

غرامة مائة بسبب الاحتفاظ ببطاقة الرقم القومي القديمة أو إعادة التعامل بها.

غرامة خمسين جنيه بسبب عدم تحديث بيانات البطاقة بعد 7 سنوات من تاريخ الإصدار.

غرامة 50 جنيه بسبب عدم تحديث بيانات البطاقة بعد 3 أشهر من واقعة تغيير البيانات الفعلية للمواطن.

غرامة 50 جنيه بسبب عدم استخراج بدل فاقد أو بدل تالف خلال 15 يوم من تاريخ التلف أو الفقد.

استثنى من تلك الغرامات ذوى الاحتياجات الخاصة المثبتة في تحقيق الشخصية.

الأوراق المطلوب للحصول على بدل تالف أو فاقد للبطاقة الشخصية

نموذج البطاقة الشخصية ويتم الحصول عليه من مصلحة الأحوال المدنية.

إثبات شخصية للشخص الذي يريد تجديد البطاقة.

في حالة تجديد البطاقة بسبب التلف يتم تسليم البطاقة التالفة مع الاستمارة.

يمكنك استرجاع بيانات القديمة عن طريق الموقع الرسمي لمصلحة الأحوال المدنية.

يتم إصدار البطاقة بعد خمسة عشر يوم من تاريخ التجديد.

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