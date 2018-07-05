“آمنة نصير” تنتقد قانون تنظيم الظهور الإعلامي لعلماء الدين

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أعلنت أستاذ الفلسفة والعقيدة في جامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، الدكتورة “آمنة نصير” عن تعليقها على قانون تنظيم الظهور الإعلامي لعلماء الدين، والذي يحدد عقوبة ضد من يتحدث في الشأن الديني بوسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص.

وقد أشارت قائلة: إن مثل تلك القرارات التي تصدر دون دراسة للواقع وانتشار الآلاف من خريجي الأزهر الشريف، ممن يقدمون الآراء الدينية للجرائد والصحف، فما هو البديل؟ وهل تم وضع بديل لذلك؟.

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وأشارت آمنة نصير إلى هذا القرار مضيفة، أود لو أنهم كانوا قد قدموا الضوابط لتطبيق هذا القانون، وما هي الشؤون الدينية التي ستعاقب من سوف يتكلم فيها دون التخصص والاختصاص وهذا يعتبر كلاماً هلامياً.

وأوضحت، أنه كان لابد أن يعلنوا ما هي الأمور الدينية التي يحرم أن يتم التحدث فيها، ومن الذي سوف يتحدث فيها، وهل حددوا مواصفات المتكلم المقبول أم أنه قرار هلامي غير واضح المعالم، وكيف سوف يطبق، وكنت أريد من اللجنة أن تبتعد عن هذا اللغط.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن “لجنة الشؤون الدينية والأوقاف” في البرلمان المصري قد أقرت خلال اجتماعها يوم الأربعاء على المادة الثامنة من مشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامي لعلماء الدين، والذي يحدد عقوبة ضد من يتحدث في الشأن الديني في وسائل الإعلام المختلفة دون الحصول على ترخيص لذلك.

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