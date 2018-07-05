تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 5 يوليو 2018

يسود طقس معتدل الحرارة ، اليوم الخميس ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون حار على الوجه البحري ، والقاهرة ، حتى شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الخميس ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .
وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح ، على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة ، على شمال البلاد ، وتكون الرياح أغلبها ، شمالية غربية معتدلة ، تنشط على السواحل الغربية ، وعلى جنوب البلاد ، وجنوب سيناء ، وتنشط كذلك ، على خليج السويس ، والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره ، إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك .
وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، لفت خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أن حالته ، تكون معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ، من متر ونصف إلى مترين ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .
وعن حالة البحر الأحمر ، أوضح خبراء الطقس ، أن حالته ، تكون مضطربة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ، من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .
ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الخميس ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :
الصغرى العظمى
– القاهرة : 26 – 37 .
– وسط الدلتا : 25 – 36 .
– الإسكندرية : 25 – 33 .
– بلطيم : 23 – 32 .
– مطروح : 23 – 31 .
– السلوم : 22 – 31 .
– سيوة : 23 – 39 .
– بورسعيد : 26 – 31 .
– دمياط : 24 – 31 .
– العريش : 19 – 35 .
– رفح : 20 – 34 .
– الإسماعيلية : 22 – 37 .
– السويس : 24 – 36 .
– رأس سدر : 28 – 35 .
– نخل : 18 – 38 .
– نويبع : 26 – 37 .
– طابا : 25 – 36 .
– سانت كاترين : 20 – 32 .
– الطور : 26 – 35 .
– شرم الشيخ : 30 – 39.
– الغردقة : 29 – 37 .
– مرسى علم : 29 – 37 .
– الفيوم : 23 – 38 .
– بني سويف : 23 – 38 .
– المنيا : 24 – 38 .
– أسيوط : 24 – 38 .
– سوهاج : 25 – 39 .
– قنا : 25 – 40 .
– الأقصر : 27 – 40 .
– أسوان : 28 – 41 .
– أبو سمبل : 28 – 40 .
– الوادي الجديد : 24 – 41 .
– شلاتين : 30 – 38 .
– أبو رماد : 31 – 37 .
– رأس حدربة : 31 – 37 .
– حلايب : 32 – 36 .
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