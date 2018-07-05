اليوم.. «التضامن» تبدأ صرف معاشات البريد وبنك ناصر بالزيادة الجديدة

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تستعد وزارة التضامن الاجتماعي ، برئاسة الدكتورة غادة والي ، اليوم الخميس ، لصرف معاشات شهر يوليو عن العام الحالي 2018 ، وذلك فيما يخص ، المعاشات المحول صرفها ، على بنك ناصر الاجتماعي ، ومكاتب البريد المختلفة ، المنتشرة في محافظات الجمهورية كافة ، شاملة الزيادة التي أقرتها الحكومة وذلك لـ3 ملايين و547 ألفا و879 حالة ، بقيمة إجمالية ، تبلغ 5.8 مليار جنيه مصري .

الدكتورة غادة والي ، وزيرة التضامن الاجتماعي ، أعلنت في وقت سابق ، أن الوزارة ، سوف تصرف معاشات شهر يوليو ، عن العام الحالي 2018 ، فى مواعيدها المقررة ، شاملة الزيادة التي أقرتها الحكومة ، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الماضي ، أول شهر يوليو ، وفقا للقانون رقم 99 لسنة 2018 ، وذلك بنسبة 15% ، وبحد أدنى 150 جنيها ، وحد أقصى 625 جنيها ، فضلا عن رفع الحد الأدنى للمعاشات ، إلى 750 جنيها .

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وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي ، أنه يتم حساب الزيادة المستحقة ، على المعاش الشامل ، وما أضيف إليه من زيادات ، حتى يوم 30 يوليو من العام الحالي 2018 ، حيث يبلغ إجمالي عدد أصحاب المعاشات ، والمستفيدين عنهم ، 9.5 مليون مواطن .

ولفتت الدكتورة غادة والي ، إلى أن قطاع الحاسب الآلي ، في صندوقي التأمين الاجتماعي الحكومي ، والعام والخاص ، انتهيا من حساب الزيادات المستحقة ، لكل ملف تأميني ، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ، لتعديل قيم المعاشات .

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي ، أن الزيادة المقررة ، جاءت منحازة إلى المعاشات الأدنى ، حيث تمت زيادة الحد الأدنى للمعاش ، من 500 جنيه ، ليصبح 750 جنيها شهريا ، لافتة إلى أنه تم رفع قيمة المعاشات ، وذلك بنسبة 23% ، لـ3 ملايين صاحب معاش ، يمثلون 43%من أصحاب المعاشات ، بينما ارتفعت قيمة معاش 4 ملايين مستفيد ، بنسبة 15% .

وزادت الدكتورة غادة والي ، أن تكلفة الزيادة الجديدة ، التي سوف تطبق ، اعتبارا من يوم 1 يوليو من العام الحالي 2018 ، سوف تتحملها الخزانة العامة للدولة ، وذلك بقيمة 24.2 مليار جنيه سنويا .

ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي ، إلى أن الوزارة ، اتخذت الاستعدادات اللازمة كافة ، من أجل تيسير عمليات الصرف ، مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة ، لـ7.7 مليون قائم بالصرف ، وذلك بقيمة إجمالية ، تبلغ نحو 13 مليار جنيه .

واستطردت الدكتورة غادة والي ، قائلة إن أصحاب المعاشات ، الذين يصرفون من منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي ، يبلغ عددهم مليونين و754 ألفا و135 قائما بالصرف ، وذلك بقيمة إجمالية ، تبلغ 3.5 مليار جنيه ، متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية « A.T.M » ، بداية من يوم الأحد الماضي ، الموافق أول يوليو ، وعن طريق منافذ مكاتب التأمينات ، اعتبارا من يوم الإثنين ، الموافق 2 يوليو من العام الحالي 2018 ، حيث إن يوم الأحد الماضي ، كان عطلة رسمية ، احتفالا بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو .

وفيما يخص المعاشات المحول صرفها ، على بنك ناصر الاجتماعي ، ومكاتب البريد ، وعددها 3 ملايين و547 ألفا و879 حالة ، وذلك بقيمة إجمالية ، تبلغ 5.8 مليار جنيه ، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي ، الدكتورة غادة والي ، إن الوزارة سوف تبدأ الصرف لهم ، اعتبارا من يوم 5 يوليو من العام الحالي 2018 ، على أن يتم بدء الصرف ، للمعاشات المحولة على البنوك ، وعددها مليون و467 ألفا و352 حالة ، وذلك بقيمة إجمالية ، بلغت 3.7 مليار جنيه ، اعتبارا من يوم 10 يوليو من العام الحالي 2018 .