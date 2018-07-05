«تطوير القاهرة التاريخية» و«استعادة ثقة الممولين» و«التعاون مع الإمارات».. أهم قرارات السيسي خلال 24 ساعة (تقرير)

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ، عدة قرارات مهمة ، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ، خلال اجتماعاته مع مسؤولين في الحكومة ، ووفد إماراتي .

ويرصد موقع « مصر 365 » ، أهم أنشطة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ، وهي كالتالي :

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أمس الأربعاء ، مع المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، لمناقشة ملف الإسكان ، والمشروعات التي يتم تنفيذها .

السفير بسام راضي ، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وجه خلال الاجتماع ، بمواصلة العمل الدءوب ، من أجل تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ، فضلا عن مزيد من المشروعات في هذا المجال ، في ضوء ما تساهم به ، في الارتقاء بالظروف المعيشية والصحية للمواطنين ، وما تمثله من ضرورة ، لتوفير حياة كريمة لهم .

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وجه خلال الاجتماع ، بمواصلة جهود تطوير القاهرة التاريخية ، واستغلال المناطق العشوائية التي يتم تطويرها ، لإعادة التواصل بين مناطق القاهرة التاريخية ، بما يعيد الوجه التاريخي العريق للقاهرة ، ويطور مستوى الحياة بها ، موجها بأن تستوحي تصميمات التطوير ، الطابع التاريخي الذي تتميز به القاهرة .

ولفت السفير بسام راضي ، إلى أن رئيس الجمهورية ، أكد تقديم أفضل وأحدث الخدمات ، في العاصمة الإدارية الجديدة ، ومدينة العلمين الجديدة ، والمدن الجديدة الجاري إنشاؤها ، فضلا عن الالتزام بالجداول الزمنية المقررة ، بحيث يمكن بدء الانتقال إليها ، فور الانتهاء من التنفيذ .

وتابع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، أن الرئيس لفت خلال الاجتماع ، إلى ما ستوفره تلك المدن ، من خدمات وجودة حياة أفضل للمواطنين ، فضلا عن توفير فرص عمل ، في إطار شامل من التنمية .

المهندس مصطفى مدبولي ، استعرض خلال الاجتماع ، الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الجارية ، في عدد من المدن الجديدة ، خاصة في مدينة العلمين الجديدة ، والعاصمة الإدارية الجديدة ، متابعا أن معدلات التنفيذ ، تسير وفقا للمواعيد المقررة .

واستعرض رئيس مجلس الوزراء ، الموقف التنفيذي لتطوير منطقة غرب بور سعيد ، واستغلال الأراضي الفضاء المحيطة بها ، بما يوفر فرص عمل جديدة للشباب ، فضلا عن إنشاء منطقة متكاملة ، تضم أحياءً للإسكان المتوسط والاجتماعي ، وللصيادين ، والعمال .

ولفت المهندس مصطفى مدبولي ، خلال الاجتماع ، إلى مستجدات جهود تطوير القاهرة التاريخية ، وبينها منطقة سور مجرى العيون ، مؤكدا تواصل جهود إزالة المدابغ ، في تلك المنطقة ، ونقلها بالكامل إلى منطقة الروبيكي ، المجهزة بأحدث التقنيات ، في إطار تحديث وتطوير. صناعة دباغة الجلود ، للنهوض بتلك الصناعة القومية المهمة ، واستعدادا لتطوير منطقة مجرى العيون ، وإعادة قيمتها التاريخية القديمة ، وتحويلها إلى مزار أثري وتاريخي .

كما استعرض رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، تطورات مشروعات الصرف الصحي ، التي تنفذ على مستوى قرى الجمهورية ، موضحا أنه جار العمل ، على تغطية جميع قرى مصر ، التي يصل عددها إلى 4740 قرية ، بخدمة الصرف الصحي خلال السنوات المقبلة .

وتطرق المهندس مصطفى مدبولي ، خلال الاجتماع ، إلى الحديث عن محطة معالجة مياه الصرف في الجبل الأصفر ، التي تعد ثاني أكبر محطة معالجة مياه الصرف في العالم ، والتي تمتد على مساحة 78 فدان في الجبل الأصفر ، وتخدم نصف سكان القاهرة تقريبا ، وذلك بطاقة معالجة 500 ألف متر مكعب في اليوم الواحد .

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أمس الأربعاء ، مع المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، وأحمد كجوك ، نائب وزير المالية للسياسات المالية ، والدكتور إيهاب أبو عيش ، نائب وزير المالية للخزانة العامة .

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، السفير بسام راضي ، قال إن الاجتماع ، تناول متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل ، الذي تنفذه الدولة ، حيث أكد وزير المالية ، أن مصر تسلمت مؤخرا الشريحة الرابعة ، من قرض صندوق النقد الدولي .

وبحسب السفير بسام راضي ، أوضح وزير المالية ، أن التقرير النهائي ، الصادر عن مجلس إدارة الصندوق ، خلال اجتماعه الذي عقد نهاية الشهر الماضي ، أشاد بالخطوات المتخذة من قبل الدولة ، في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ، وما يحققه من نتائج إيجابية ، خاصة على صعيد استعادة الاستقرار المالي ، وتحسن معدلات النمو ، فضلا عن تحرير الاقتصاد ، ما ساهم في تحسين ثقة المؤسسات المالية العالمية ، في الاقتصاد المصري .

الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، لفت إلى أن صندوق النقد الدولي ، يعتبر برنامج الإصلاح ، الذي تبنته الحكومة ، بمثابة نموذج نجاح ، خاصة مع دخول الاقتصاد المصري ، وذلك خلال زمن قياسي ، في مرحلة الاستقرار والتماسك ، وذلك بعد أن كان في وضع حرج .

وزاد وزير المالية ، قائلا إن مسؤولي صندوق النقد الدولي ، أشادوا بالتزام الحكومة المصرية الجديدة ، بسياسات الإصلاح وتنفيذ البرنامج الاقتصادي ، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تستقبل مصر ، بعثة خبراء الصندوق ، بغرض إجراء المراجعة الفنية الرابعة ، لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ، في نوفمبر من العام الحالي 2018 ، تمهيدا للحصول على الشريحة الخامسة من القرض ، بنهاية العام الحالي .

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، أن الاجتماع تناول كذلك ، عرض تقديرات الأداء ، في العام المالي الماضي 2017 / 2018 ، حيث تحدث وزير المالية ، عن المؤشرات المبدئية ، التي تؤكد حدوث تحسن كبير في الأداء المالي ، حيث حققت الموازنة العامة ، فائضا أوليا للمرة الأولى ، منذ أكثر من 15 عاما ، إضافة إلى خفض معدلات العجز الكلي للناتج المحلي ، نتيجة ارتفاع الإيرادات العامة ، بشكل فاق معدل النمو السنوي ، للمصروفات العامة ، خاصة مع استمرار تحسن أداء الحصيلة الضريبية .

وتابع الدكتور محمد معيط : « ارتفعت الاستثمارات الحكومية ، على نحو يعكس اهتمام الدولة ، بتوفير المخصصات اللازمة ، من أجل تحسين البنية التحتية ، والخدمات المقدمة للمواطنين ، في محافظات الجمهورية كافة » .

وشهد الاجتماع كذلك ، استعراض موازنة العام المالي الحالي ، 2018 / 2019 ، حيث أوضح الدكتور محمد معيط ، أنه مع استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل ، الذي يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ، فضلا عن تحفيز النشاط الاقتصادي .

ولفت وزير المالية ، إلى أن الموازنة ، تهدف كذلك إلى زيادة الإنفاق ، على مجالات التنمية البشرية ، إضافة إلى استكمال المشروعات الكبرى ، من أجل تطوير البنية التحتية ، والتي يأتي في مقدمتها ، « النقل والمواصلات العامة ، مياه الشرب والصرف الصحي ، تطوير العشوائيات ، زيادة معدلات الإنتاجية والتنافسية خاصة في قطاعات الصناعة والتصدير ، والاهتمام بتحسين الإنفاق الموجه لصالح دعم النشاط الاقتصادي » ، مستعرضا في هذا الجانب ، المستهدفات والالتزامات المطلوب تحقيقها ، في نهاية العام الحالي 2018 .

وزاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، أن الدكتور محمد معيط ، استعرض خلال الاجتماع ، التصور المبدئي لإعادة هيكلة وزارة المالية ، على نحو يتيح لها ، تطوير الأداء ، ومواكبة التغيرات والتطورات الاقتصادية ، المحلية والدولية المتلاحقة ، عن طريق استحداث قطاعات جديدة ، مثل نظم المعلومات ، ووضع منظومة تتمتع بالكفاءة ، لمتابعة وتقييم وإدارة المخاطر المالية ، والمشاركة المجتمعية والتنافسية .

وبحسب السفير بسام راضي ، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة ، لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ، ومواصلة العمل على خفض الدين العام ، كما وجه كذلك ، بسرعة إنهاء وفض المنازعات الضريبية ، بما يساهم في استعادة جسور الثقة مع الممولين ، واستقرار مراكزهم الضريبية ، مع صون موارد الدولة ، لما فيه صالح المواطنين .

وخلال الاجتماع ، شدد رئيس الجمهورية ، على ضرورة الانتهاء من الجوانب المالية ، للمشروع القومي للتأمين الصحي ، وتحقيق أقصى درجات التنسيق ، على مختلف المستويات ، بين الوزارات المعنية بهذا الملف المهم. الذي يمس صحة المواطنين ، ومصلحتهم المباشرة .

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أمس الأربعاء ، وفدا وزاريا إماراتيا ، ضم وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ، الدكتور محمد بن عبد الله القرقاوي ، ووزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة ، الدكتورة عهود بنت خلفان الرومي ، ووزير الموارد البشرية والتوطين ، الدكتور ناصر الهاملي .

حضر اللقاء ، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، الدكتورة هالة السعيد ، وسفير الإمارات العربية المتحدة لدى مصر ، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية ، المهندس جمعة مبارك الجنيني .

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، السفير بسام راضي ، قال إن أعضاء الوفد الوزاري الإماراتي ، نقلوا للرئيس عبد الفتاح السيسي ، تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، والشيخ محمد بن زايد ، ولي عهد أبو ظبي ، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .

وأعرب الوفد الإماراتي ، عن اعتزاز بلاده ، بالعلاقات الأخوية والاستراتيجية ، التي تربط بين الدولتين والشعبين الشقيقتين ، كما أشاد أعضاء الوفد الإماراتي ، بجهود مصر لتعزيز الاستقرار والسلام ، في العالم العربي .

وأكد الوفد الإماراتي ، خلال اللقاء ، حرص بلادهم ، على مواصلة تطوير وتعزيز آليات التعاون المشترك. بين البلدين في مختلف المجالات ، خاصة في مجال إصلاح وتطوير العمل الحكومي ، كما أشادوا في الوقت ذاته ، بمشاركتهم في مؤتمر مصر للتميز الحكومي ، المنعقد في القاهرة ، يومي 3 و4 يوليو مم العام الحالي 2018 .

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رحب من جانبه ، بأعضاء الوفد الوزارى الإماراتي ، معربا عن مشاعر الود والإخوة ، التي تكنها مصر لدولة الإمارات الشقيقة ، بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة .

وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالعلاقات التاريخية الوطيدة ، التي تجمع البلدين الشقيقين ، مؤكدا في الوقت ذاته ، حرص مصر ، على مواصلة الارتقاء بأطر التعاون المشترك ، مع دولة الإمارات العربية المتحدة ، في شتى المجالات .

السفير بسام راضي ، قال إن اللقاء ، تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية ، على الأصعدة كافة ، خاصة تبادل الخبرات ، وقصص النجاح في مؤسسات العمل الحكومي ، عن طريق التعاون الفعال ، من أجل إيجاد حلول مبتكرة ، لتعزيز وتطوير العمل الحكومي .

أعضاء الوفد الإماراتي، أشادوا بتميز مصر ، في مجال برمجيات الحاسب الآلي ، لافتين إلى كونها ، دولة رائدة في المنطقة ، في هذا المجال .

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أن الهدف الأساسي لأي مشروع قومي عربي ، هو زيادة الوعي ، وبناء قدرات المواطن العربي ، من أجل التصدي للتحديات المتنامية ، التي تواجه المنطقة العربية ، كما شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على أهمية المبادرات والأفكار غير الاعتيادية ، فضلا عن اكتشاف المواهب والنابغين ، من أجل تحقيق التفوق ، في سباق الابتكار والإبداع ، باعتبارهما السبيل الأهم ، للتنمية الشاملة والمستدامة .

ولفت الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إلى حرص الدولة ، على مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل ، الذي يتضمن إصلاح وتطوير الجهاز الإداري للدولة ، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطن المصري ، وتعزيز جودة الحياة ، والارتقاء بمستواها في مصر .