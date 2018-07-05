وزير الخارجية: 5 ملايين مهاجر في مصر.. ونوفر لهم كل الرعاية والاهتمام

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قال وزير الخارجية المصري ، السفير سامح شكري ، إن قضية الهجرة غير الشرعية ، أثيرت في إطار ثنائي ، بين مصر وألمانيا ، متابعا : « مصر وألمانيا ، بينهما تعاون مهم ، في قضية الهجرة غير الشرعية » .

وخلال حواره في برنامج « بالورقة والقلم » ، المذاع على قناة « TEN » الفضائية ، مع الإعلامي نشأت الديهي ، أوضح السفير سامح شكري ، أن التعاون بين مصر وألمانيا ، يرتكز على الاتفاقات والقوانين الدولية. التى تحكم ظاهرة الهجرة غير الشرعية ، فضلا عن التمسك بالرؤية المصرية ، في التعامل بمنظور شامل مع هذه القضية ، سواء من الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية ، أو دول المعبر ، أو دول المقصد ، وضرورة أن يتم التعامل ، بشكل يتجاوز الإجراءات الأمنية ، لكن بشكل يتناول القضايا السياسية والاقتصادية ، المرتبطة بهذه الظاهرة .

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وكشف وزير الخارجية المصري ، عن أن مصر لها رؤية وسياسات وممارسة واضحة ، فيما يتعلق باستقبالها عددا وفيرا من المهاجرين ، يصل إلى 5 ملايين مهاجر ، توفر لهم مصر ، كل الرعاية والاهتمام ، والاستفادة من الإمكانات المتاحة ، وكذلك ، يتم السماح لهم. بالحركة والاندماج مع الشعب المصري ، وزاد : « نسعى حاليا ، لتكثيف الدعم الدولي ، ودعم المنظمات الدولية في هذا الشأن » .