وزير الخارجية: ألمانيا ساهمت في استقرار مصر.. وتقدر طريقها في الإصلاح الاقتصادي

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قال وزير الخارجية المصري ، السفير سامح شكري ، إن الفترة الرئاسية الثانية ، للرئيس عبد الفتاح السيسي ، شهدت اهتماما متواصلا ، من أجل دعم العلاقات « المصرية – الألمانية » ، خاصة وأن ألمانيا ، قوة أوروبية ، لها أهميتها في النطاق السياسي والاقتصادي ، فضلا عن وجودها ، ومركزها ، في الاتحاد الأوروبي ، إضافة إلى شراكتها لمصر ، خلال السنوات الأربع الماضية .

وخلال حواره في برنامج ، « بالورقة والقلم » ، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي ، على فضائية « ten » ، أوضح السفير سامح شكري ، أن ألمانيا ساهمت في استقرار مصر ، كما أن لها دور مهم ، في العديد من القضايا الإقليمية ، فضلا عن التعاون الوثيق مع ألمانيا ، بهدف استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط .

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وزاد وزير الخارجية ، قائلا : « نسعى لتكثيف العلاقة بين البلدين ، ونستهدف كذلك ، جذب المزيد من الاستثمارات الألمانية في مصر » ، لافتا في الوقت ذاته ، إلى أن ألمانيا ، لديها تفهُم للدور الإيجابي ، الذي تلعبه مصر ، من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة ، كما أنها تُقدر كذلك ، السياسات التي بدأتها مصر ، في طريق الإصلاح الاقتصادي ، وتدعيم المواطن المصري .

ولفت السفير سامح شكري ، إلى أن ألمانيا ، لديها قناعة كبيرة ، بأن الاستقرار الذي تحققه مصر ، له أثره على الأوضاع الإقليمية ، لافتا إلى وجود تعاون ، مع الجانب الألماني ، خاصة فيما يتعلق بقضايا الهجرة .

وأوضح وزير الخارجية المصري ، أنه تحدث مع الجانب الألماني ، بشأن استئناف العملية السلمية ، بين فلسطين ودولة الاحتلال ( إسرائيل ) ، لحل الدولتين ، وإقامة الدولة الفلسطينية .