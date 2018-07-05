تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 6 يوليو 2018

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يسود طقس معتدل الحرارة ، غدا الجمعة ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون حار على الوجه البحري ، والقاهرة ، حتى شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الخميس ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح ، على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة ، على شمال البلاد ، وتكون الرياح أغلبها ، شمالية غربية معتدلة ، تنشط على السواحل الغربية ، وجنوب البلاد ، والبحر الأحمر ، وخليج السويس ، ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك .

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ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة غدا الجمعة ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :

– القاهرة : العظمى 37 – الصغرى 25 .

– الإسكندرية : العظمى 31 – الصغرى 25 .

– مطروح : العظمى 31 – الصغرى 24 .