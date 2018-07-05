شكري: «الإرهاب» و«الهيمنة» و «إقصاء الآخرين» في عقيدة الإخوان

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قال وزير الخارجية المصري ، السفير سامح شكري ، إن عقيدة جماعة الإخوان المسلمين ، تعتمد على الإرهاب والترويع ، فضلا عن اتباع سياسة الهيمنة ، وسياسة إقصاء الآخرين .

وخلال حواره في برنامج « بالورقة والقلم » ، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي ، على فضائية « ten » ، أكد السفير سامح شكري ، أن نتيجة الانتخابات الرئاسية الماضية ، عبرت عن ثقة الشعب المصري ، في القيادة السياسية ، لافتا في الوقت ذاته ، إلى وجود أطراف تتربص لمصر ، وتروج أخبار وشائعات ، دون أدلة .

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ولفت وزير الخارجية المصري ، إلى أن ألمانيا ، تقدر ما تفعله مصر ، من جهود وتضحيات كثيرة ، من أجل القضاء على الإرهاب ، متابعا : « ألمانيا تريد توثيق التعاون مع مصر ، بشأن مكافحة الإرهاب ، حيث إن السياسة المصرية واضحة ، فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب » .

وزاد السفير سامح شكري ، قائلا إن مصر ، تدحر الإرهاب ، ليس بالإجراءات الأمنية فقط ، بل كذلك بتغيير الخطاب الديني ، مضيفا : « سياسات مصر ، متسقة مع مواقفها المعلنة » .