قراران جمهوريان بتخصيص أراض وتعديل كردون ميناء ومدينة دمياط الجديدة

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نشرت الجريدة الرسمية ، صباح اليوم الخميس ، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رقم 261 لسنة 2018 ، بشأن إعادة تخصيص ، 17 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة ، « ملكية خاصة » ، بناحية العين السخنة ، وذلك لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة .

وكذلك ، نشرت الجريدة الرسمية ، صباح اليوم الأربعاء ، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رقم 262 لسنة 2018 ، بشأن تعديل كردون ميناء ومدينة دمياط الجديدة ، لهيكون بمساحة 12798.31 فدان ، وذلك ، مع احتفاظ القوات المسلحة ، بمساحة 318.51 فدان ، كمناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية ، داخل حدود المساحة المشار إليها .

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