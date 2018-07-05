قراران جمهوريان بتخصيص أراض وتعديل كردون ميناء ومدينة دمياط الجديدة

منذ 60 دقيقة أخبار مصر
قراران جمهوريان بتخصيص أراض وتعديل كردون ميناء ومدينة دمياط الجديدة
رئيس جمهورية مصر العربية

نشرت الجريدة الرسمية ، صباح اليوم الخميس ، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رقم 261 لسنة 2018 ، بشأن إعادة تخصيص ، 17 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة ، « ملكية خاصة » ، بناحية العين السخنة ، وذلك لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة .

وكذلك ، نشرت الجريدة الرسمية ، صباح اليوم الأربعاء ، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رقم 262 لسنة 2018 ، بشأن تعديل كردون ميناء ومدينة دمياط الجديدة ، لهيكون بمساحة 12798.31 فدان ، وذلك ، مع احتفاظ القوات المسلحة ، بمساحة 318.51 فدان ، كمناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية ، داخل حدود المساحة المشار إليها .