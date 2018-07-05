قرار جمهوري بندب قضاة للعمل في لجنة حصر وإدارة أموال الإرهابيين

منذ 57 دقيقة أخبار مصر
قرار جمهوري بندب قضاة للعمل في لجنة حصر وإدارة أموال الإرهابيين
الرئيس عبد الفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية ، صباح اليوم الخميس ، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رقم 290 لسنة 2018 ، بشأن ندب قضاة من رؤساء الاستئناف ، للعمل في اللجنة المشكلة ، بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 2018 ، وذلك لمدة عام ، اعتبارا من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأهلي .

وأسماء القضاة المقرر ندبهم ، كالتالي :

– الدكتور محمد ياسر فتحي أبو الفتوح محمد أبو العينين – رئيس استئناف بمحكمة القاهرة « رئيسا للجنة » .

– أيمن فرحات سيد معوض ، باهر بهاء الدين صادق أحمد علي شكري ، وليد محمد رفعت عبد العزيز علي عبد الهادي ، نهاد صلاح الدين محمد نديم ، أحمد مصطفى سليمان إبراهيم البقلي ، علاء محمد إبراهيم سليمان ، رؤساء استئناف في محاكم « القاهرة ، القاهرة ، قنا ، الإسكندرية ، الإسكندرية ، وقنا » على الترتيب ، « أعضاء في اللجنة » .

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في وقت سابق ، القانون رقم 22 لسنة 2018 ، والخاص بتنظيم إجراءات التحفظ ، والحصر ، والإدارة ، والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين ، بعد أن أقره مجلس النواب .

المادة الثانية من القانون ، نصت على إنشاء لجنة مستقلة في أدائها لعملها ، ذات تشكيل قضائي ، تختص دون غيرها ، باتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ، باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ، ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية ، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام ، وتحديد القائمين على التنفيذ الجبري للأحكام القضائية ، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة ، وتعقد اجتماعاتها في مقر محكمة الاستئناف ، إلى حين توفير مقر مستقل لها .

بينما نصت المادة الثالثة من القانون ، على أن تشكل اللجنة من 7 أعضاء ، من بين قضاة محاكم الاستئناف ، على أن يكون بينهم قاض بدرجة رئيس استئناف ، يرشحهم وزير العدل ، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية ، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ، لمدة سنة قابلة للتجديد ، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء ، ولهم الحقوق المالية المقررة لأقرانهم كافة ، تصرف لهم من محكمة استئناف القاهرة ، شاملة جميع الحوافز والبدلات .

وتتولى اللجنة المشكلة ، تنفيذا لتلك الأحكام ، أعمال حصر الأموال ، الخاصة بجميع تلك الأحكام ، أيا كانت صورتها ، ولها اتخاذ الإجراءات التي تكشف عنها ، والاستعانة بالجهات التي ترى الاستعانة بها ، في هذا الشأن .