وزارة النقل تقرر وقف السائق صاحب واقعة إيقاف القطار لشراء طعام

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قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الفيديو الذى تم تداوله عبر العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي لسائق قطار يترك القطار وينزل لشراء وجبة طعام.

وأكد المركز في نشرته الخاصة بتوضيح الحقائق للمواطنين، اليوم الخميس، أنه تم التواصل مع وزارة النقل للوقوف على حقيقة الأمر، والتي أكدت أنه بمجرد علم الوزارة بهذه الواقعة أمرت على الفور بالتحقيق فيها للوقوف على مدى صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة .

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وقالت الوزارة إلى أنه فور التحقق من حدوث هذه الواقعة قامت الوزارة بإصدار قرارها بإيقاف قائد القطار ومساعده عن العمل وتحويلهم للشئون القانونية للتحقيق في الواقعة، تمهيدا لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضدهم الى جانب التحقيق مع المسئولين عن التشغيل في هذه المحطة، مشيرة الى أن الوزارة لن تغفل عن محاسبة أي مقصر في حق المواطنين، وأنها تعالج وتتصدى بشكل كبير وبمنتهى الحرص شديد فى مثل هذه الأمور بشكل عاجل .

وتابعت الوزارة أن هذا التصرف لا ينتسب إلا لصاحبه ولا يمكن تعميمه على كل الطوائف للتشغيل والتي تعمل على مدار ٢٤ ساعة لخدمة المواطنين في هذا المرفق الحيوي الهام والذى يخدم عدد كبير من الركاب يوميًا.

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