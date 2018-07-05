الجريدة الرسمية تنشر قرارات مهمة.. أبرزها «ربط موازنة الدولة»

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نشرت الجريدة الرسمية ، اليوم الخميس ، قوانين مهمة ، بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، عليها ، وكذا موافقة مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال .

قانون « ربط موازنة الدولة » ، أهم القوانين التي نشرتها الجريدة الرسمية ، اليوم الخميس ، إضافة إلى التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية .

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كما نشرت الجريدة الرسمية كذلك ، قانون « ربط موازنة عدد من الهيئات المصرية » ، وبينها الهيئة الزراعية المصرية ، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، وربط موازنة الهيئة المصرية للسياحة .