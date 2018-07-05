الجريدة الرسمية تنشر قرار «الداخلية» بالسماح لمصريين بالتجنس بجنسيات أخرى

Advertisements

نشرت الجريدة الرسمية ، اليوم الخميس ، قرارا لمساعد وزير الداخلية. لقطاع شؤون مكتب الوزير ، والذي تضمن الإذن لـ44 مواطنا مصريا ، بالتجنس بجنسيات أجنبية ، مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية .

وكذا ، تضمن قرار مساعد وزير الداخلية ، السماح لـ43 آخرين ، بالتجنس بالجنسية الأجنبية ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية .

Advertisements

وفي سياق متصل ، أصدر مساعد وزير الداخلية ، قرارا برد الجنسية المصرية ، لـ14 آخرين ، إضافة إلى ترقية اسم الشهيد ، الملازم أول محمد إسماعيل محمد جاد ، الضابط في مديرية أمن القليوبية سابقا « استثنائيا » ، إلى رتبة النقيب .