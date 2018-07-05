الجريدة الرسمية تنشر قرار ربط الموازنة العامة.. تعرف على التفاصيل

Advertisements

نشرت الجريدة الرسمية ، اليوم الخميس ، قرار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على القانون رقم 100 لسنة 2018 ، والخاص بربط الموازنة العامة للدولة ، عن السنة المالية الحالية 2018 / 2019 ، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال .

استخدامات الموازنة العامة للدولة ، عن السنة المالية الحالية 2018 / 2029 ، قدرت بمبلغ تريليون و700 و24 مليارا و683 مليونا و52 ألف جنيه ، وكذلك ، قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ، ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية ، وغيرها من الأصول ، بمبلغ تريليون و9 مليارات و795 مليونا و801 ألف جنيه.

Advertisements

وكذلك ، بلغ إجمالي الأجور ، وتعويضات العاملين ، 270 مليارا و89 مليونا و671 ألف جنيه ، كما بلغ إجمالي قيمة الدعم ، والمنح ، والمزايا الاجتماعية ، 320 مليارا و290 مليونا و959 ألف جنيه ، وكذلك ، بلغ إجمالي مستحقات سداد القروض المحلية والأجنبية ، 276 مليارا و43 مليونا و13 ألف جنيه .

وبشأن الإيرادات ، قدر إجمالي قيمة الضرائب ، بمبلغ 770 مليارا و279 مليونا و966 ألف جنيه .