السيسي لـ«وزيرة الصحة»: عالجوا أزمة قوائم انتظار المرضى.. وارتقوا بالخدمات المقدمة

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الخميس ، مع المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان .

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، السفير بسام راضي ، قال إن اجتماع الرئيس ، مع مدبولي وزايد ، تناول جهود تحديث وتطوير القطاع الصحي ، ومشروع التأمين الصحي الشامل ، فضلا عن جهود إنهاء قوائم انتظار المرضى ، والمشروع القومي للمستشفيات النموذجية .

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الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وجه خلال الاجتماع ، بمواصلة تطوير القطاع الصحي في مصر ، بشكل شامل ، لافتا في الوقت ذاته ، إلى أهمية أن يؤدي تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي ، إلى تحقيق نقلة نوعية ، في جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ، فضلا عن الارتقاء بها ، على نحو يشعر به المواطن ، ويعالج في الوقت ذاته ، التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي .

وخلال الاجتماع ، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كذلك ، الانتهاء من قوائم انتظار المرضى ، خلال أقرب وقت ممكن ، إضافة إلى إجراء مسح طبي ، للكشف عن فيروس « سي » لدى المواطنين ، مع توفير العلاج ، لمن تظهر إصابته بهذا المرض ، وكذلك ، استمرار العمل على توفير الرعاية الصحية اللائقة ، بمختلف المحافظات ، وذلك في إطار المشروع القومي للمستشفيات النموذجية .

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بإضافة 18 مستشفى جامعي ، إلى المشروع ، بما يساهم في التخفيف عن أهالي المحافظات ، وعدم احتياجهم للانتقال ، من أماكن إقامتهم إلى المحافظات الأخرى ، لتلقي العلاج .

ووجه رئيس الجمهورية أيضا ، بسرعة إطلاق مشروع تحسين بيئة العمل ، للأطقم الطبية ، التي تعمل في مستشفيات وزارة الصحة ، وذلك بالاشتراك مع مؤسسات المجتمع المدني ، والمحليات .

وبحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، قالت الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان ، خلال الاجتماع ، إن الوزارة تهدف في الفترة المقبلة ، إلى إصلاح النظام الصحي ، وذلك بمشاركة مختلف الجهات المعنية ، وإحداث تحسن سريع وملموس ، في عدد من الملفات الصحية ، بما يعود بالفائدة على صحة المواطنين ، إضافة إلى رفع مستوى التدريب ، لمختلف عناصر المنظومة الطبية ، بما يعزز مكانتهم الإقليمية والدولية .

وأضافت الدكتورة هالة زايد ، أنه من أهم مستهدفات خطة العمل ، خفض معدلات النمو السكاني ، عن طريق حزمة متكاملة من الإجراءات التشريعية والتحفيزية ، وبما يساهم أيضا ، في تحسين مستوى الحياة للمواطنين ، وشعورهم بثمار التنمية الاقتصادية .

واستعرضت وزيرة الصحة والسكان ، في هذا الإطار ، أهم محاور خطة الوزارة ، لافتة إلى أن مشروع التأمين الصحي الاجتماعي الشامل ، يأتي على رأس الأولويات ، حيث بدأت المرحلة الأولى لإطلاق المشروع ، بتأهيل المستشفيات والمنشآت الصحية ، التي سوف توفر الخدمة ، من ناحية توفير التجهيزات الطبية ، والبنية التحتية اللازمة ، والميكنة ، والتدريب .

ولفتت الدكتورة هالة زايد ، إلى أنه من المخطط ، أن تبدأ المرحلة الأولى للمشروع ، في محافظة بورسعيد ، على أن تليها محافظات ، « السويس ، الإسماعيلية ، جنوب سيناء. وشمال سيناء » ، تباعا .

كما استعرضت وزيرة الصحة والسكان ، جهود الوزارة في إنهاء قوائم انتظار المرضى ، خلال الفترة المقبلة ، موضحة أن وزارة الصحة ، تستهدف إنهاء قوائم الانتظار ، إضافة إلى توفير منظومة مستديمة ومحكمة ، بهدف تجنب تراكم أعداد جديدة من المرضى ، وذلك بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني ، من أجل توفير الخدمة الطبية ، وتحسين آليات مراقبة الخدمة الصحية ، بما يحقق الاستغلال الأمثل ، لموارد الدولة .

واستعرضت وزيرة الصحة والسكان ، خلال الاجتماع أيضا ، نطورات تنفيذ المشروع القومي للمستشفيات النموذجية ، لافتة إلى اختيار 29 مستشفى ، في محافظات الجمهورية كافة ، كي تصبح مستشفيات نموذجية ، تقدم أعلى مستويات الخدمة الطبية للمواطنين ، دون أعباء مالية إضافية عليهم .

وزادت الدكتورة هالة زايد ، قائلة إن تلك المستشفيات ، سوف يكون بها جميع التخصصات ، مثل « جراحات القلب المفتوح ، زراعة النخاع، زراعة الكلى ، زراعة الكبد ، المخ والأعصاب ، والتخصصات الجراحية الدقيقة » ، كما تقدم كذلك ، الخدمات الطبية كافة .