أبرزها «ربط الموازنة» و«لجنة لحصر أموال الإرهابيين».. الجريدة الرسمية تصدر قرارات مهمة (تقرير)

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نشرت الجريدة الرسمية ، اليوم الخميس ، عدة قرارات مهمة ، صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، فضلا عن قرارات أخرى ، أصدرها رئيس مجلس الوزراء السابق ، المهندس شريف إسماعيل ، بتخصيص أراض للمنفعة العامة ، وقرارات أخرى لوزارة الداخلية ، بشأن السماح لمواطنين ، بالتجنس بجنسيات أجنبية .

ويرصد موقع « مصر 365 » ، أهم القرارات التي نشرتها الجريدة الرسمية ، اليوم الخميس ، في التقرير التالي .

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نشرت الجريدة الرسمية ، صباح اليوم الخميس ، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رقم 261 لسنة 2018 ، بشأن إعادة تخصيص ، 17 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة ، « ملكية خاصة » ، بناحية العين السخنة ، وذلك لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة .

وكذلك ، نشرت الجريدة الرسمية ، صباح اليوم الأربعاء ، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رقم 262 لسنة 2018 ، بشأن تعديل كردون ميناء ومدينة دمياط الجديدة ، لهيكون بمساحة 12798.31 فدان ، وذلك ، مع احتفاظ القوات المسلحة ، بمساحة 318.51 فدان ، كمناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية ، داخل حدود المساحة المشار إليها .

نشرت الجريدة الرسمية ، صباح اليوم الخميس ، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رقم 290 لسنة 2018 ، بشأن ندب قضاة من رؤساء الاستئناف ، للعمل في اللجنة المشكلة ، بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 2018 ، وذلك لمدة عام ، اعتبارا من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأهلي .

وأسماء القضاة المقرر ندبهم ، كالتالي :

– الدكتور محمد ياسر فتحي أبو الفتوح محمد أبو العينين – رئيس استئناف بمحكمة القاهرة « رئيسا للجنة » .

– أيمن فرحات سيد معوض ، باهر بهاء الدين صادق أحمد علي شكري ، وليد محمد رفعت عبد العزيز علي عبد الهادي ، نهاد صلاح الدين محمد نديم ، أحمد مصطفى سليمان إبراهيم البقلي ، علاء محمد إبراهيم سليمان ، رؤساء استئناف في محاكم « القاهرة ، القاهرة ، قنا ، الإسكندرية ، الإسكندرية ، وقنا » على الترتيب ، « أعضاء في اللجنة » .

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في وقت سابق ، القانون رقم 22 لسنة 2018 ، والخاص بتنظيم إجراءات التحفظ ، والحصر ، والإدارة ، والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين ، بعد أن أقره مجلس النواب .

المادة الثانية من القانون ، نصت على إنشاء لجنة مستقلة في أدائها لعملها ، ذات تشكيل قضائي ، تختص دون غيرها ، باتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ، باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ، ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية ، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام ، وتحديد القائمين على التنفيذ الجبري للأحكام القضائية ، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة ، وتعقد اجتماعاتها في مقر محكمة الاستئناف ، إلى حين توفير مقر مستقل لها .

بينما نصت المادة الثالثة من القانون ، على أن تشكل اللجنة من 7 أعضاء ، من بين قضاة محاكم الاستئناف ، على أن يكون بينهم قاض بدرجة رئيس استئناف ، يرشحهم وزير العدل ، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية ، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ، لمدة سنة قابلة للتجديد ، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء ، ولهم الحقوق المالية المقررة لأقرانهم كافة ، تصرف لهم من محكمة استئناف القاهرة ، شاملة جميع الحوافز والبدلات .

وتتولى اللجنة المشكلة ، تنفيذا لتلك الأحكام ، أعمال حصر الأموال ، الخاصة بجميع تلك الأحكام ، أيا كانت صورتها ، ولها اتخاذ الإجراءات التي تكشف عنها ، والاستعانة بالجهات التي ترى الاستعانة بها ، في هذا الشأن .

نشرت الجريدة الرسمية ، اليوم الخميس ، قوانين مهمة ، بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، عليها ، وكذا موافقة مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال .

قانون « ربط موازنة الدولة » ، أهم القوانين التي نشرتها الجريدة الرسمية ، اليوم الخميس ، إضافة إلى التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية .

كما نشرت الجريدة الرسمية كذلك ، قانون « ربط موازنة عدد من الهيئات المصرية » ، وبينها الهيئة الزراعية المصرية ، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، وربط موازنة الهيئة المصرية للسياحة .

نشرت الجريدة الرسمية ، اليوم الخميس ، عدة قرارات ، للمهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء السابق ، والخاصة بتخصيص قطع أراض ، للمنفعة العامة ، في عدد من محافظات الجمهورية .

القرارات التي نشرتها الجريدة الرسمية ، اليوم الخميس ، تضمنت تخصيص قطعة أرض ، لبناء مدرسة ، على نظام مدارس النيل ، في محافظة الوادي الجديد ، وتخصيص قطعة أرض أخرى ، لإنشاء سوق تجاري ، وإسكان اجتماعي ، ووحدة بيطرية .

نشرت الجريدة الرسمية ، اليوم الخميس ، قرارا لمساعد وزير الداخلية. لقطاع شؤون مكتب الوزير ، والذي تضمن الإذن لـ44 مواطنا مصريا ، بالتجنس بجنسيات أجنبية ، مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية .

وكذا ، تضمن قرار مساعد وزير الداخلية ، السماح لـ43 آخرين ، بالتجنس بالجنسية الأجنبية ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية .

وفي سياق متصل ، أصدر مساعد وزير الداخلية ، قرارا برد الجنسية المصرية ، لـ14 آخرين ، إضافة إلى ترقية اسم الشهيد ، الملازم أول محمد إسماعيل محمد جاد ، الضابط في مديرية أمن القليوبية سابقا « استثنائيا » ، إلى رتبة النقيب .

نشرت الجريدة الرسمية ، اليوم الخميس ، قرار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على القانون رقم 100 لسنة 2018 ، والخاص بربط الموازنة العامة للدولة ، عن السنة المالية الحالية 2018 / 2019 ، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال .

استخدامات الموازنة العامة للدولة ، عن السنة المالية الحالية 2018 / 2029 ، قدرت بمبلغ تريليون و700 و24 مليارا و683 مليونا و52 ألف جنيه ، وكذلك ، قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ، ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية ، وغيرها من الأصول ، بمبلغ تريليون و9 مليارات و795 مليونا و801 ألف جنيه.

وكذلك ، بلغ إجمالي الأجور ، وتعويضات العاملين ، 270 مليارا و89 مليونا و671 ألف جنيه ، كما بلغ إجمالي قيمة الدعم ، والمنح ، والمزايا الاجتماعية ، 320 مليارا و290 مليونا و959 ألف جنيه ، وكذلك ، بلغ إجمالي مستحقات سداد القروض المحلية والأجنبية ، 276 مليارا و43 مليونا و13 ألف جنيه .

وبشأن الإيرادات ، قدر إجمالي قيمة الضرائب ، بمبلغ 770 مليارا و279 مليونا و966 ألف جنيه .