تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 6 يوليو 2018

يسود طقس معتدل الحرارة ، اليوم الجمعة ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون حار على الوجه البحري ، والقاهرة ، حتى شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الجمعة ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .
وبحسب خبراء الطقس. تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح ، على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة ، على شمال البلاد ، وتكون الرياح أغلبها ، شمالية غربية معتدلة ، تنشط على السواحل الغربية ، وتنشط كذلك ، على خليج السويس ، ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك .
وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، لفت خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أن حالته تكون معتدلة ، وارتفاع الموج فيه ، يتراوح من متر ونصف إلى مترين ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .
وعن حالة البحر الأحمر ، أوضح خبراء الطقس ، أن حالته تكون معتدلة إلى مضطربة ، وارتفاع الموج فيه ، يتراوح من مترين إلى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .
ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الجمعة ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :
الصغرى العظمى
– القاهرة : 25 – 37 .
– وسط الدلتا : 24 – 36 .
– الإسكندرية : 25 – 31 .
– بلطيم : 25 – 32 .
– مطروح : 24 – 31 .
– السلوم : 21 – 33 .
– سيوة : 24 – 39 .
– بورسعيد : 25 – 32 .
– دمياط : 25 – 32 .
– العريش : 19 – 34 .
– رفح : 20 – 34 .
– الإسماعيلية : 22 – 38 .
– السويس : 24 – 37 .
– رأس سدر : 26 – 39 .
– نخل : 17 – 37 .
– نويبع : 28 – 37 .
– طابا : 25 – 35 .
– سانت كاترين : 19 – 34 .
– الطور : 27 – 38 .
– شرم الشيخ : 30 – 38 .
– الغردقة : 29 – 39 .
– مرسى علم : 29 – 37 .
– الفيوم : 24 – 38 .
– بني سويف : 24 – 38 .
– المنيا : 23 – 38 .
– أسيوط : 25 – 38 .
– سوهاج : 25 – 39 .
– قنا : 26 – 36 .
– الأقصر : 26 – 40 .
– أسوان : 27 – 41 .
– أبو سمبل : 28 – 41 .
– الوادي الجديد : 24 – 41 .
– شلاتين : 28 – 40 .
– أبو رماد : 29 – 39 .
– رأس حدربة : 30 – 38 .
– حلايب : 30 – 38 .
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