«النقل»: انخفاض حوادث الطرق بنسبة 25%.. ورفع الدعم عن المحروقات سيقضي على الحوادث

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قال وزير النقل والمواصلات ، المهندس هشام عرفات ، إن حوادث النقل في مصر ، انخفضت بنسبة 25% ، خلال السنوات الأربع الماضية ، وذلك بسبب تطوير شبكة الطرق والمواصلات ، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، دائم السؤال عن تطوير الطرق ، حيث تشكل أولوية خاصة لدى المواطنين .

وخلال حواره في برنامج « مساء دريم » ، المذاع على فضائية « دريم » الفضائية ، أوضح المهندس هشام عرفات ، أن الطريق الدائري الإقليمي ، كان مخططا له ، منذ العام 2002 ، لكن تم تأجيل المشروع ، لكثرة الصعوبات .

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وتابع وزير النقل والمواصلات ، قائلا إن القوس الشمالي للطريق الدائري الإقليمي ، كلف الدولة 8.9 مليار جنيه ، مؤكدا أن هدف القيادة السياسية ، من إنشاء المشروعات. خدمة المواطنين ، وليس تحقيق إنجاز سياسي .

وزاد المهندس هشام عرفات ، أن الإحصائيات الدولية ، تشير إلى أن 80% من الحوادث في مصر ، بسبب الخطأ البشري ، كما أن رفع الدعم عن المحروقات ، سوف يقلل من حوادث الطرق ، وذلك بسبب التوجه إلى النقل النهري ، والسكك الحديدية ، لنقل البضائع ، لافتا في الوقت ذاته ، إلى أن كلية الهندسة في جامعة القاهرة ، أجرت اختبار قدرة التحميل ، لكباري الطريق الدائري الإقليمي .