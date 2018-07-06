اليوم.. تواضروس يطير إلى الفاتيكان للصلاة من أجل سلام الشرق الأوسط

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يغادر قداسة البابا تواضروس ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، اليوم الجمعة ، إلى مدينة باري في إيطاليا ، يرافقه وفد كنسي ، وذلك للمشاركة في الصلاة المسكونية المشتركة ، من أجل الشرق الأوسط ، والتي دعا إليها البابا فرنسيس الثاني ، بابا الفاتيكان ، الذي وجه الدعوة لرؤساء الكنائس في الشرق الأوسط ، للصلاة من أجل السلام في المنطقة .

وبعد انتهاء الصلاة ، فمن المقرر أن يزور قداسة البابا تواضروس ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، الكنائس المصرية ، في إيبارشيتي ميلان وروما .

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وتعد زيارة قداسة البابا تواضروس ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، إلى دولة الفاتيكان ، هي الثانية له ، حيث سبق وخصص بابا الإسكندرية ، أولى زياراته الخارجية ، بعد تنصيبه في العام 2013. لمحاضرة الفاتيكان ، حيث يؤمن بضرورة الوحدة بين الكنائس .