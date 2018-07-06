وزير النقل: السكة الحديد وسيلة اقتصادية..ونستهدف نموا بنسبة 7%

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أعلن وزير النقل والمواصلات ، المهندس هشام عرفات ، إن الوزارة تستهدف خلال العام المقبل 2019 ، الوصول إلى نمو اقتصادي بنسبة 7% ، حيث كانت النسبة خلال العام الحالي 2018 ، 5.4% ، وأضاف : « بعد رفع أسعار الوقود ، أصبح استخدام السكة الحديد في الانتقالات ، أمر اقتصادي » .

وخلال حواره مع برنامج « مساء دريم » ، المذاع على فضائية « دريم » الفضائية ، أكد المهندس هشام عرفات ، توقيع عقد مع الهيئة العربية للتصنيع ، يوم الخميس الماضي ، بغرض تصنيع 140 عربة مسطحين ، لنقل الحاويات ، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ، على أن يتم الانتهاء منها ، خلال 16 شهرا ، وبعد 5 أشهر ، تبدأ العمل على خط السكك الحديدية .

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