رئيس الوزراء يجتمع بمحافظ الإسكندرية ووزير الري لمتابعة تطوير «ترعة المحمودية»

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اجتمع المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أمس الخميس ، مع الدكتور محمد عبد العاطي ، وزير الموارد المائية والري ، واللواء محمد سلطان ، محافظ الإسكندرية ، ومسؤولين آخرين ، وذلك من أجل متابعة ، الخطوات التي نفذت ، في مشروع تطوير محور ترعة المحمودية ، في محافظة الإسكندرية .

رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، شدد في بداية اللقاء ، على أهمية التنسيق الكامل ، بين مختلف الوزارات والجهات المشتركة ، في التنفيذ ، من أجل حل أي مشكلة ، وتذليل العقبات ، والالتزام بالبرامج الزمنية للتنفيذ ، نظرا لما يمثله المشروع ، من أهمية كبيرة لمحافظة الإسكندرية ، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالإسراع بإتمام مختلف المشروعات ، في التوقيتات المقررة لها ، وذلك بما يساهم ، في دفع جهود التنمية الشاملة ، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

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وزاد المهندس مصطفى مدبولي ، قائلا إن محافظة الإسكندرية ، هي المالك الأصلي للمشروع ، كما أن كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية ، هي الاستشاري العام للمشروع ، والمكلفة بإعداد الرسومات والتصميمات التنفيذية للمشروع كافة ، لافتا في الوقت ذاته ، إلى أن « محور المحمودية » ، يبلغ طوله نحو 23 كيلو مترا .

رئيس الشعبة الهندسية في المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية ، استعرض خلال الاجتماع ، الموقف التنفيذي للمشروع ، حيث أكد سير العمل في المشروع ، في الليل والنهار ، فضلا عن كثافة المعدات في المواقع المختلفة ، حيث يعمل في موقع مشروع تطوير ترعة المحمودية ، نحو 450 معدة ، في الوقت الحالي .

وأضاف رئيس الشعبة الهندسية في المنطقة الشمالية العسكرية بمحافظة الإسكندرية ، أن القطاع المفتوح من المحور ، يصل بين كوبري الطريق الدولي ، وحتى تقاطع كوبري العوايد ، وذلك بطول 7.400 كيلو متر ، ويمر في معظمه ، على مناطق زراعية ، موضحا أنه جار في الوقت الحالي ، تنفيذ أعمال التطهير والردم ، إضافة إلى إعادة التشكيل للقطاع المائي ، بطول نحو 1.5 كيلو متر ، بداية من مأخذ ترعة مياه الشرب ، فضلا عن تنفيذ أعمال الأساسات ، في 5 كباري للسيارات ، وتصنيع الهيكل المعدني لها ، من أصل 6 كباري ، يتضمنها المشروع ، هذا إلى جانب الانتهاء ، من دراسة مقايسات أعمال الطرق ، وخدماتها ، وذلك تمهيدا لاعتماد الأسعار ، وإصدار أمر الإسناد لبدء التنفيذ .

ولفت رئيس الشعبة الهندسية في المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية : « يمتد القطاع الأوسط ، بين تقاطع كوبري العوايد ، وحتى جنابية بحيرة خلف المطار ، وذلك بطول 6.400 كيلو متر ، كما يمر على مناطق حضرية ، ويقع به منطقة البحيرات المفتوحة ، وذلك بطول نحو 1.300 كيلو متر .

وأكد رئيس الشعبة الهندسية في المنطقة الشمالية العسكرية في محافظة الإسكندرية ، الانتهاء من أعمال فك التدبيش الجانبي ، وجار حاليا إزالة التعديات ، فضلا عن الانتهاء من التعاقد ، مع الشركات الموردة للمواسير ، وبدء التوريد ، وكذلك ، تم الانتهاء من التجهيز المبدئي ، لكامل مسار خطوط المواسير ، وذلك بطول نحو 4 كيلو مترات ، والانتهاء من أعمال التأسيس بالدبش ، وذلك بإجمالي طول 2 كيلو متر ، من أصل 4 كيلو متر .

وأوضح رئيس الشعبة الهندسية في المنطقة الشمالية العسكرية في الإسكندرية ، أنه تم الانتهاء من مقايسات أعمال الطرق ، وخدماتها ، وذلك تمهيدا لاعتماد الأسعار ، وإصدار أمر الإسناد لبدء التنفيذ ، وكذلك ، جار التجهيز لتنفيذ أول منطقة خدمية ، في منطقة حجر النواتية ، والتي تضم مركزا رياضيا ، به « ملعب كرة ، حمام سباحة ، صالة متعددة الأغراض ، منطقة تجارية ، مجمع للخدمات ، ونموذج للمراكز التنموية بطول المحور » .

وبشأن القطاع الثالث والأخير ، من محور ترعة المحمودية ، أوضح رئيس الشعبة الهندسية ، أن هذا القطاع ، يمتد بين جنابية خلف المطار ، وحتى المصب ، وذلك بطول 7.810 كيلو متر ، كما يمر كذلك ، بمناطق حضرية مزدحمة بالسكان ، لافتا في الوقت ذاته ، إلى انتهاء أعمال فك التدبيش الجانبي ، وبدء أعمال إزالة التعديات ، والانتهاء من أعمال التطهير ، وردم الممر المائي ، وذلك بطول نحو 2.5 كيلو متر .

واستطرد رئيس الشعبة الهندسية في المنطقة الشمالية العسكرية في محافظة الإسكندرية ، أنه تم كذلك ، الانتهاء من التعاقد مع الشركات الموردة للمواسير ، فضلا عن البدء في التوريد ، والانتهاء من دراسة مقايسات أعمال الطرق ، وخدماتها ، حيث يتم العمل حاليا ، من أجل تنفيذ أول منطقة خدمية ، غرب كوبري قناة السويس مباشرة ، والتي تضم مركزا رياضيا ، به « ملعب كرة ، حمام سباحة ، صالة متعددة الأغراض ، منطقة تجارية ، مجمع للخدمات الإدارية والأمنية ، ونموذج للمراكز التنموية بطول محور ترعة المحمودية » .