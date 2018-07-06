بعد إصابة طفل.. عبدالرحيم علي يطالب بحل عاجل لأزمة «سلم أرض اللواء»: لن أترك المقصر

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قال عضو مجلس النواب ، عن دائرة الدقي والعجوزة ، النائب عبد الرحيم علي ، إنه طالب المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بالاستجابة السريعة لطلبه ، الخاص بتغيير السلم الكهربائي ، الموجود في منطقة أرض اللواء ، التابعة للدائرة التي ينوب عنها .

وفي بيان صحفي عنه ، أوضح عبد الرحيم علي ، عضو مجلس النواب ، أن تكرار تعطل السلم الكهربائي ، الموجود في منطقة أرض اللواء ، تسبب في الكثير من الحوادث للمواطنين ، مطالبا بسرعة تغييره ، حفاظا على أرواح المواطنين .

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وأكد عضو مجلس النواب ، عن دائرة الدقي والعجوزة. أنه تواصل مع محافظ الجيزة ، اللواء محمد كمال الدالي ، يوم الجمعة الماضي ، من أجل الوقوف على أسباب حادث السلم الكهربائي ، في منطقة أرض اللواء ، حيث أسفر الحادث ، عن إصابة طفل بجروح خطيرة ، في ذراعه ، ومناطق مختلفة من جسده .

وزاد النائب عبد الرحيم علي ، قائلا إنه أرسل وفدا من مكتبه ، لزيارة الطفل المصاب ، والتكفل بعلاجه ، متابعا : « لن أترك أي مقصر تسبب في هذا الحادث ، دون حساب » .

وأضاف عضو مجلس النواب ، عن دائرة الدقي والعجوزة ، في بيانه ، أن اللواء محمد كمال الدالي ، محافظ الجيزة ، قال إنه لم يتلق إخطارا بالحادث ، وأنه سوف يكلف رئيس حي العجوزة ، بالانتقال إلى موقع السلم الكهربائي ، لمعرفة ملابسات الحادث ، وأسبابه ، وأكد كذلك ، أنه سوف يحاسب المقصرين ، مع وضع حل عاجل وجذري ، لمنع تكرار الأزمة .