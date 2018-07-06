«خطة النواب» تناقش مشروع المحاسبة القانونية الثلاثاء.. تعرف على أهم بنوده

منذ 53 دقيقة أخبار مصر
«خطة النواب» تناقش مشروع المحاسبة القانونية الثلاثاء.. تعرف على أهم بنوده
البرلمان المصري

تستعد لجنة الخطة والموازنة ، في مجلس النواب ، لمناقشة مشروع قانون ، قدمته حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بشأن تعديل بعض أحكام القانون ، رقم 127 لسنة 1981 ، والخاص بالمحاسبة الحكومية ، يوم الثلاثاء المقبل ، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط ، وزير المالية .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، مضمون مشروع القانون ، المقرر أن تناقشه لجنة الخطة والموازنة ، في مجلس النواب ، يوم الثلاثاء المقبل ، وهو كالتالي :

طبقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ، تأتي التعديلات في إطار سعي الحكومة ، من أجل استكمال تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني ، على وحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ، والأجهزة المستقلة ، والتي بمقتضاها ، تؤدي الوحدات الحسابية الحكومية ، ما عليها من مستحقات ، بما في ذلك أجور العاملين بها ، ومستحقات المقاولين والموردين ، وذلك عن طريق إصدار أوامر دفع إلكترونية ، موقعة توقيعا إلكترونيا ، والاستغناء بشكل نهائي ، عن الشيكات الورقية ، إلا إذا دعت الضرورة ، فضلا عن وجوب تحصيل الإيرادات الحكومية بأي من وسائل التحصيل الإلكتروني ، إضافة إلى استكمال الأطر اللازمة ، من أجل تطبيق نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية ، على وحدات الجهاز الإداري للدولة ، ووحدات الإدارة المحلية. والهيئات العامة الخدمية ، والذي بمقتضاه ، يتم إدخال استمارات الصرف كافة ، على نظام إلكتروني ، من أجل إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة ، ويعمل كذلك ، على مراقبة الصرف والتحصيل ، وتسجيل العمليات الحسابية ، واستخراج تقارير الحسابات الحكومية ، بطريقة مميكنة .

وكذلك ، يتضمن مشروع القانون ، استبدال بعض النصوص الجديدة ، لتحل محل النصوص القديمة ، حيث نصت المادة رقم 15 ، على أن يكون تحصيل الإيرادات بحسب الأصل ، بأي من وسائل التحصيل الإلكتروني ، وذلك بهدف سرعة إتمام ، عملية التحصيل وإحكام الرقابة ، كما أجازت المادة أيضا ، أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون ، بعض حالات الضرورة ، التي تستثنى من التحصيل الإلكتروني ، حيث يتم التحصيل فيها ، بأي وسيلة تحصيل أخرى .

ونص المادة رقم 20 من القانون ، تتضمن إلغاء الجهات الإدارية ، التعامل بالشيكات الورقية ، وأذون الصرف ، حيث يكون التعامل ، بأوامر الدفع الإلكترونية ، والتي يتولى مديرو الحسابات ، ووكلائهم دون غيرهم ، في الجهات الإدارية ، التوقيع عليها توقيعا إلكترونيا ، بينما تتولى السلطة المختصة ، في هذه الجهات ، أو من تفوضه التوقيع أولا ، توقيعا إلكترونيا على هذه الأوامر ، بموجب مفاتيح إلكترونية ، تصدرها وحدة التصديق الإلكتروني الحكومي ، في وزارة المالية .

كما يتضمن النص ، المقترح استبداله بنص المادة رقم 30 ، شمول حساب الخزانة الموحد ، المفتوح في البنك المركزي ، حسابات الوحدة الحسابية المركزية ، في وزارة المالية ، وحسابات الهيئات العامة الاقتصادية ، وغير ذلك من حسابات خاصة ، وحسابات متنوعة ذات أرصدة ، وحسابات الخزانة العامة ، وحسابات الأموال المساندة ، وهي الأموال التي تكون ، خارجة عن الموازنة العامة للدولة ، لكنها تساندها .

وتضمن النص كذلك ، أن يتم الفتح في الوحدة الحسابية المركزية ، بوزارة المالية ، حسابات للجهات التي تدخل ، ضمن الموازنة العامة للدولة ، وكذلك ، يتم فتح حسابات لديها ، للهيئات الاقتصادية ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، التي لا تدخل في الموازنة العامة للدولة ، بحيث يكون التعامل على هذه الحسابات ، من خلال الوحدة الحسابية المركزية ، في وزارة المالية ، وأن يتم الصرف من هذه الحسابات ، بأوامر دفع إلكترونية ، موقعة إلكترونيا ، على أن تتولى الوحدة الحسابية المركزية ، التعامل على حساباتها المفتوحة ، في البنك المركزي المصري ، عن طريق أوامر تحويل إلكترونية ، تحمل توقيعين أول وثان ، إلكترونين ، معتمدين من وزير المالية ، أو من يفوضه .

وأيضا ، نصت المادة رقم 31 ، من مشروع القانون ، على أن تحدد اللائحة التنفيذية ، السجلات والنماذج المحاسبية ، الورقية والإلكترونية ، ذات القيمة الواجب استخدامها ، وكذلك ، لا يجوز إدخال تعديلات عليها ، أو إضافة سجلات أو نماذج جديدة ، أو إلغائها ، إلا إذا صدر ترخيص بذلك ، من وزارة المالية ، كما أجاز النص ، إنشاء سجلات تكميلية ، حال اقتضت طبيعة النشاط هذا الأمر .

كما نص مشروع القانون ، على عدم سريان أحكام المادتين ، رقم 30 مكرر ، من القانون رقم 127 ، لسنة 1981 ، على وزارة الدفاع ، وهيئة الأمن القومي ، وجميع أجهزتهما ، والهيئة العامة للتأمين الصحي ، وصناديق المعاشات والتأمينات ، التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، وأيضا ، صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية ، وصناديق التأمين الخاصة بالعاملين ، في الجهات المشار إليها في القانون .

ونص مشروع القانون كذلك ، على أن تصدر اللائحة التنفيذية لمشروع القانون ، بقرار من وزير المالية ، وذلك خلال 6 أشهر ، من تاريخ العمل بالقانون ، وحتى تصدر اللائحة ، تسري أحكام اللوائح المالية ، والتعليمات الصادرة من وزارة المالية ، المعمول بها في الوقت الحالي ، بما لا يتعارض مع أحكام القانون .