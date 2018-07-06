نائب «الحركة الوطنية»: طالبت بعرض تقرير سنوي عن برنامج «حكومة مدبولي»

Advertisements

قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية ، النائب محمد بدراوي ، اليوم الجمعة ، إنه طالب بعرض تقرير سنوي ، عن برنامج حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، فضلا عن تخصيص جلسة عامة في مجلس النواب ، من أجل متابعة تقييم الأداء ، وتنفيذ ومطابقة التزام الحكومة ، ببرنامجها تجاه الشعب .

وفي تصريح صحفي عنه ، اليوم الجمعة ، أضاف محمد بداوي ، عضو مجلس النواب ، أن متابعة تنفيذ الحكومة ، لبرنامجها الذي عرضته أمام مجلس النواب ، واحدة من أهم الآليات ، التي ينبغي الالتزام بها ، وذلك لمتابعة ومراجعة ، المؤشرات والأداء والمحاور ، التي جاءت في البرنامج .

Advertisements

وزاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية ، قائلا إن الرقابة على أداء الحكومة ، جزء أساسي من عمل مجلس النواب ، ولا ينبغي التفريط فيه بأي شكل ، وذلك لمتابعة ما يتم إنجازه ، من المؤشرات التي وردت في برنامج الحكومة .

وأوضح عضو مجلس النواب ، محمد بدراوي ، أن هناك ملاحظات أولية ، على البرنامج الذي عرضته حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، خاصة فيما يخص ، تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ، حيث ذكر البرنامج ، أن الحكومة سوف تجهز مستشفيات محافظة بورسعيد ، في العام المالي الحالي ، 2018 / 2019 ، والتطبيق سوف يكون بحلول العام المالي الحالي ، 2019 / 2020 .