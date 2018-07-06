أمين «شباب النواب» يطالب بتقصي الحقائق في بعثة اتحاد الكرة في روسيا

منذ 48 دقيقة أخبار مصر
أمين «شباب النواب» يطالب بتقصي الحقائق في بعثة اتحاد الكرة في روسيا
مجلس النواب

قال أمين سر لجنة الشباب والرياضة ، في مجلس النواب ، النائب فوزي متى ، إنه تقدم بطلب إحاطة ، إلى الدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب ، طلب فيه النائب ، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق ، فيما تردد بشأن مخالفات بعثة الاتحاد المصري لكرة القدم ، في مونديال روسيا 2018 ، والذي خرجت فيه مصر ، من دور ال32 ، بعد 3 هزائم متتالية ، من منتخبات أوروجواي وروسيا والسعودية ، على الترتيب ، حيث حلت مصر في ذيل المجموعة ، برصيد « صفر » من النقاط .

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الجمعة ، أوضح النائب فوزي متى ، عضو مجلس النواب ، أن أغلب الشعب المصري ، يريد أن يعرف الحقيقة كاملة ، بشأن بعثة اتحاد الكرة في كأس العالم ، وهل كانت هناك مخالفات ، أم لا ، مؤكدا في الوقت ذاته ، أنه تقدم بطلب إحاطة ، لتشكيل لجنة تقصي الحقائق ، للتحقيق مع بعثة اتحاد الكرة .

وزاد أمين سر لجنة الشباب والرياضة ، في مجلس النواب ، قائلا : « نريد أن نعرف كل ما حدث ، في بعثة اتحاد الكرة بروسيا ، وسبب الأداء الضعيف ، الذي ظهر عليه المنتخب المصري ، في الدور الأول لمجموعات كأس العالم » ، موكدة في الوقت ذاته ، أهمية معالجة المنظومة الرياضية ، وتصحيح الأخطاء .