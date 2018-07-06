أمين «شباب النواب» يطالب بتقصي الحقائق في بعثة اتحاد الكرة في روسيا

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قال أمين سر لجنة الشباب والرياضة ، في مجلس النواب ، النائب فوزي متى ، إنه تقدم بطلب إحاطة ، إلى الدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب ، طلب فيه النائب ، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق ، فيما تردد بشأن مخالفات بعثة الاتحاد المصري لكرة القدم ، في مونديال روسيا 2018 ، والذي خرجت فيه مصر ، من دور ال32 ، بعد 3 هزائم متتالية ، من منتخبات أوروجواي وروسيا والسعودية ، على الترتيب ، حيث حلت مصر في ذيل المجموعة ، برصيد « صفر » من النقاط .

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الجمعة ، أوضح النائب فوزي متى ، عضو مجلس النواب ، أن أغلب الشعب المصري ، يريد أن يعرف الحقيقة كاملة ، بشأن بعثة اتحاد الكرة في كأس العالم ، وهل كانت هناك مخالفات ، أم لا ، مؤكدا في الوقت ذاته ، أنه تقدم بطلب إحاطة ، لتشكيل لجنة تقصي الحقائق ، للتحقيق مع بعثة اتحاد الكرة .

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وزاد أمين سر لجنة الشباب والرياضة ، في مجلس النواب ، قائلا : « نريد أن نعرف كل ما حدث ، في بعثة اتحاد الكرة بروسيا ، وسبب الأداء الضعيف ، الذي ظهر عليه المنتخب المصري ، في الدور الأول لمجموعات كأس العالم » ، موكدة في الوقت ذاته ، أهمية معالجة المنظومة الرياضية ، وتصحيح الأخطاء .