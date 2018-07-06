عبدالرحيم علي يطالب الحكومة بإنقاذ أهالي أرض اللواء: القمامة ملأت الشوارع

Advertisements

قال عضو مجلس النواب ، عن دائرة الدقي والعجوزة ، النائب عبد الرحيم علي ، إنه طالب حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، بالعمل في أسرع وقت ، من أجل إنقاذ أهالي منطقة أرض اللواء ، من القمامة والمهملات ، المنتشرة في المنطقة .

وفي طلب إحاطة ، قدمه النائب عبد الرحيم علي ، إلى الدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب ، لتوجيهه إلى المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير التنمية المحلية ، اللواء محمود شعراوي ، ووزيرة البيئة ، الدكتورة ياسمين فؤاد ، قال عضو مجلس النواب ، إن أهالي منطقة أرض اللواء ، استغاثوا بالمسؤولين ، لعدم الاهتمام بهم ، خاصة أن عمال النظافة ، غائبون دائما ، فضلا عن أن جبال القمامة ، والمشكلات ، في ازدياد مستمر ، ويعاني سكان منطقة أرض اللواء ، بشدة ، من الروائح القذرة ، التي تملأ الشوارع ، فضلا عن تجمع الحشرات عليها .

Advertisements