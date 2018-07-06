نائب «جهينة»: أتمنى أن تكون حكومة مدبولي «بشرة خير» لأهالي الصعيد

Advertisements

قال عضو مجلس النواب ، عن دائرة مركز جهينة في محافظة سوهاج ، النائب خالد صلاح أبو زهاد ، إنه التقى المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وناقشه في العديد من المشروعات المهمة ، بالنسبة لأهالي جهينة ، وعلى رأس هذه المشروعات ، إنشاء مدينة استثمارية ، في مدينة جهينة .

وفي بيان صحفي عنه ، اليوم الجمعة ، أضاف النائب خالد صلاح أبو زهاد ، أنه تقدم بطلب رسمي ، إلى الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، من أجل إنشاء مدينة استثمارية ، تقع بجوار قريتي « كوم الجرون » و « الطليحات » ، في مدينة جهينة ، مؤكدا في الوقت ذاته ، أنه طالب باستكمال العديد من المشروعات المتوقفة ، منذ فترة ، وذلك رغم إدراجها ، في الموازنة العامة للدولة .

Advertisements

وأكد عضو مجلس النواب ، عن دائرة جهينة في محافظة سوهاج ، أنه ناقش مع المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، أزمات دائرة جهينة ، والتي كانت أهمها ، تنفيذ محطة مياه للشرب ، خاصة بأهالي الدائرة ، فضلا عن مشكلات الحيز العمراني في الدائرة ، وكذا ، استكمال بناء مشروعات الصرف الصحي المتوقفة ، وعدم استكمال مستشفى جهينة ، وذلك رغم توافر الاعتماد المالي لها .

ولفت النائب خالد صلاح أبو زهاد ، إلى أن دائرة جهينة ، والصعيد بشكل عام ، يعاني من تجاهل الحكومات المتعاقبة ، فضلا عن ضعف الخدمات ، في الجوانب التعليمية والصحية كافة ، موضحا أنه يأمل ، في أن تكون حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، « بشرة خير » لأهالي الصعيد .