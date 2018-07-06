نائب لـ«الحكومة»: لا يعقل أن يتقاضى موظفا 60 ألف جنيه شهريا.. ويتقاضى آخر 1000 فقط

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علق عضو مجلس النواب ، رياض عبد الستار ، على برنامج حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، الذي قدم بيانا بشأنه أمام مجلس النواب ، قبل أيام ، قائلا إن البرنامج ، يحمل آمال كبيرة وعريضة للشعب المصري ، كما تضمن أيضا ، أرقام وبيانات مبشرة ، يأمل الجميع في تنفيذها .

وفي تصريح صحفي عنه ، اليوم الجمعة ، قال النائب رياض عبد الستار ، إن الشعب المصري ، تحمل قرارات الإصلاح الاقتصادي بشجاعة ، كي تستعيد الدولة عافيتها ، وقوتها الاقتصادية .

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وأضاف عضو مجلس النواب ، أن حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، قدمت الاهتمام بالفقراء ، ومحدودي الدخل ، عن أي أولويات أخرى ، وذلك لرفع المعاناة عنهم ، في ظل الأسعار المرتفعة ، التي تشهدها مصر في الوقت الحالي .

ولفت النائب رياض عبد الستار ، إلى ضرورة الاهتمام بملف مياه الشرب والصرف الصحي ، عن طريق إطلاق حملة قومية ، للارتقاء بمستوى مياه الشرب ، خاصة في محافظات الصعيد ، موضحا أنهما لا يقلان أهمية ، عن ملفي التعليم والصحة .

وزاد عضو مجلس النواب ، قائلا إنه يجب مراعاة البعد الاجتماعي ، في قرارات الإصلاح الاقتصادي ، متابعا : « لا يعقل أن يكون هناك موظفون ، يتقاضون 60 ألف جنيه في الشهر ، وآخرون يتقاضون ألف جنيه » .