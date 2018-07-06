«سلم أرض اللواء» و«تقصي حقائق روسيا».. أهم أنشطة نواب البرلمان خلال 24 ساعة

منذ 30 دقيقة أخبار مصر
«سلم أرض اللواء» و«تقصي حقائق روسيا».. أهم أنشطة نواب البرلمان خلال 24 ساعة
البرلمان المصري

قدم أعضاء في مجلس النواب ، اليوم الجمعة ، مجموعة من طلبات الإحاطة ، إلى مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال .

ويرصد موقع « مصر 365 » ، أهم طلبات الإحاطة ، التي تقدم بها بعض نواب البرلمان ، اليوم الجمعة ، وهي كالتالي :

قال عضو مجلس النواب ، عن دائرة الدقي والعجوزة ، النائب عبد الرحيم علي ، إنه طالب المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بالاستجابة السريعة لطلبه ، الخاص بتغيير السلم الكهربائي ، الموجود في منطقة أرض اللواء ، التابعة للدائرة التي ينوب عنها .

وفي بيان صحفي عنه ، أوضح عبد الرحيم علي ، عضو مجلس النواب ، أن تكرار تعطل السلم الكهربائي ، الموجود في منطقة أرض اللواء ، تسبب في الكثير من الحوادث للمواطنين ، مطالبا بسرعة تغييره ، حفاظا على أرواح المواطنين .

وأكد عضو مجلس النواب ، عن دائرة الدقي والعجوزة. أنه تواصل مع محافظ الجيزة ، اللواء محمد كمال الدالي ، يوم الجمعة الماضي ، من أجل الوقوف على أسباب حادث السلم الكهربائي ، في منطقة أرض اللواء ، حيث أسفر الحادث ، عن إصابة طفل بجروح خطيرة ، في ذراعه ، ومناطق مختلفة من جسده .

وزاد النائب عبد الرحيم علي ، قائلا إنه أرسل وفدا من مكتبه ، لزيارة الطفل المصاب ، والتكفل بعلاجه ، متابعا : « لن أترك أي مقصر تسبب في هذا الحادث ، دون حساب » .

وأضاف عضو مجلس النواب ، عن دائرة الدقي والعجوزة ، في بيانه ، أن اللواء محمد كمال الدالي ، محافظ الجيزة ، قال إنه لم يتلق إخطارا بالحادث ، وأنه سوف يكلف رئيس حي العجوزة ، بالانتقال إلى موقع السلم الكهربائي ، لمعرفة ملابسات الحادث ، وأسبابه ، وأكد كذلك ، أنه سوف يحاسب المقصرين ، مع وضع حل عاجل وجذري ، لمنع تكرار الأزمة .

وكذلك ، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية ، النائب محمد بدراوي ، اليوم الجمعة ، إنه طالب بعرض تقرير سنوي ، عن برنامج حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، فضلا عن تخصيص جلسة عامة في مجلس النواب ، من أجل متابعة تقييم الأداء ، وتنفيذ ومطابقة التزام الحكومة ، ببرنامجها تجاه الشعب .

وفي تصريح صحفي عنه ، اليوم الجمعة ، أضاف محمد بداوي ، عضو مجلس النواب ، أن متابعة تنفيذ الحكومة ، لبرنامجها الذي عرضته أمام مجلس النواب ، واحدة من أهم الآليات ، التي ينبغي الالتزام بها ، وذلك لمتابعة ومراجعة ، المؤشرات والأداء والمحاور ، التي جاءت في البرنامج .

وزاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية ، قائلا إن الرقابة على أداء الحكومة ، جزء أساسي من عمل مجلس النواب ، ولا ينبغي التفريط فيه بأي شكل ، وذلك لمتابعة ما يتم إنجازه ، من المؤشرات التي وردت في برنامج الحكومة .

وأوضح عضو مجلس النواب ، محمد بدراوي ، أن هناك ملاحظات أولية ، على البرنامج الذي عرضته حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، خاصة فيما يخص ، تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ، حيث ذكر البرنامج ، أن الحكومة سوف تجهز مستشفيات محافظة بورسعيد ، في العام المالي الحالي ، 2018 / 2019 ، والتطبيق سوف يكون بحلول العام المالي الحالي ، 2019 / 2020 .

وقال أمين سر لجنة الشباب والرياضة ، في مجلس النواب ، النائب فوزي متى ، إنه تقدم بطلب إحاطة ، إلى الدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب ، طلب فيه النائب ، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق ، فيما تردد بشأن مخالفات بعثة الاتحاد المصري لكرة القدم ، في مونديال روسيا 2018 ، والذي خرجت فيه مصر ، من دور ال32 ، بعد 3 هزائم متتالية ، من منتخبات أوروجواي وروسيا والسعودية ، على الترتيب ، حيث حلت مصر في ذيل المجموعة ، برصيد « صفر » من النقاط .

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الجمعة ، أوضح النائب فوزي متى ، عضو مجلس النواب ، أن أغلب الشعب المصري ، يريد أن يعرف الحقيقة كاملة ، بشأن بعثة اتحاد الكرة في كأس العالم ، وهل كانت هناك مخالفات ، أم لا ، مؤكدا في الوقت ذاته ، أنه تقدم بطلب إحاطة ، لتشكيل لجنة تقصي الحقائق ، للتحقيق مع بعثة اتحاد الكرة .

وزاد أمين سر لجنة الشباب والرياضة ، في مجلس النواب ، قائلا : « نريد أن نعرف كل ما حدث ، في بعثة اتحاد الكرة بروسيا ، وسبب الأداء الضعيف ، الذي ظهر عليه المنتخب المصري ، في الدور الأول لمجموعات كأس العالم » ، موكدة في الوقت ذاته ، أهمية معالجة المنظومة الرياضية ، وتصحيح الأخطاء .

وقال عضو مجلس النواب ، عن دائرة الدقي والعجوزة ، النائب عبد الرحيم علي ، إنه طالب حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، بالعمل في أسرع وقت ، من أجل إنقاذ أهالي منطقة أرض اللواء ، من القمامة والمهملات ، المنتشرة في المنطقة .

وفي طلب إحاطة ، قدمه النائب عبد الرحيم علي ، إلى الدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب ، لتوجيهه إلى المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير التنمية المحلية ، اللواء محمود شعراوي ، ووزيرة البيئة ، الدكتورة ياسمين فؤاد ، قال عضو مجلس النواب ، إن أهالي منطقة أرض اللواء ، استغاثوا بالمسؤولين ، لعدم الاهتمام بهم ، خاصة أن عمال النظافة ، غائبون دائما ، فضلا عن أن جبال القمامة ، والمشكلات ، في ازدياد مستمر ، ويعاني سكان منطقة أرض اللواء ، بشدة ، من الروائح القذرة ، التي تملأ الشوارع ، فضلا عن تجمع الحشرات عليها .

وقال عضو مجلس النواب ، عن دائرة مركز جهينة في محافظة سوهاج ، النائب خالد صلاح أبو زهاد ، إنه التقى المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وناقشه في العديد من المشروعات المهمة ، بالنسبة لأهالي جهينة ، وعلى رأس هذه المشروعات ، إنشاء مدينة استثمارية ، في مدينة جهينة .

وفي بيان صحفي عنه ، اليوم الجمعة ، أضاف النائب خالد صلاح أبو زهاد ، أنه تقدم بطلب رسمي ، إلى الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، من أجل إنشاء مدينة استثمارية ، تقع بجوار قريتي « كوم الجرون » و « الطليحات » ، في مدينة جهينة ، مؤكدا في الوقت ذاته ، أنه طالب باستكمال العديد من المشروعات المتوقفة ، منذ فترة ، وذلك رغم إدراجها ، في الموازنة العامة للدولة .

وأكد عضو مجلس النواب ، عن دائرة جهينة في محافظة سوهاج ، أنه ناقش مع المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، أزمات دائرة جهينة ، والتي كانت أهمها ، تنفيذ محطة مياه للشرب ، خاصة بأهالي الدائرة ، فضلا عن مشكلات الحيز العمراني في الدائرة ، وكذا ، استكمال بناء مشروعات الصرف الصحي المتوقفة ، وعدم استكمال مستشفى جهينة ، وذلك رغم توافر الاعتماد المالي لها .

ولفت النائب خالد صلاح أبو زهاد ، إلى أن دائرة جهينة ، والصعيد بشكل عام ، يعاني من تجاهل الحكومات المتعاقبة ، فضلا عن ضعف الخدمات ، في الجوانب التعليمية والصحية كافة ، موضحا أنه يأمل ، في أن تكون حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، « بشرة خير » لأهالي الصعيد .

وعلق عضو مجلس النواب ، رياض عبد الستار ، على برنامج حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، الذي قدم بيانا بشأنه أمام مجلس النواب ، قبل أيام ، قائلا إن البرنامج ، يحمل آمال كبيرة وعريضة للشعب المصري ، كما تضمن أيضا ، أرقام وبيانات مبشرة ، يأمل الجميع في تنفيذها .

وفي تصريح صحفي عنه ، اليوم الجمعة ، قال النائب رياض عبد الستار ، إن الشعب المصري ، تحمل قرارات الإصلاح الاقتصادي بشجاعة ، كي تستعيد الدولة عافيتها ، وقوتها الاقتصادية .

وأضاف عضو مجلس النواب ، أن حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، قدمت الاهتمام بالفقراء ، ومحدودي الدخل ، عن أي أولويات أخرى ، وذلك لرفع المعاناة عنهم ، في ظل الأسعار المرتفعة ، التي تشهدها مصر في الوقت الحالي .

ولفت النائب رياض عبد الستار ، إلى ضرورة الاهتمام بملف مياه الشرب والصرف الصحي ، عن طريق إطلاق حملة قومية ، للارتقاء بمستوى مياه الشرب ، خاصة في محافظات الصعيد ، موضحا أنهما لا يقلان أهمية ، عن ملفي التعليم والصحة .

وزاد عضو مجلس النواب ، قائلا إنه يجب مراعاة البعد الاجتماعي ، في قرارات الإصلاح الاقتصادي ، متابعا : « لا يعقل أن يكون هناك موظفون ، يتقاضون 60 ألف جنيه في الشهر ، وآخرون يتقاضون ألف جنيه » .