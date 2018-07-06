«سلم أرض اللواء» و«تقصي حقائق روسيا».. أهم أنشطة نواب البرلمان خلال 24 ساعة

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قدم أعضاء في مجلس النواب ، اليوم الجمعة ، مجموعة من طلبات الإحاطة ، إلى مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال .

ويرصد موقع « مصر 365 » ، أهم طلبات الإحاطة ، التي تقدم بها بعض نواب البرلمان ، اليوم الجمعة ، وهي كالتالي :

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قال عضو مجلس النواب ، عن دائرة الدقي والعجوزة ، النائب عبد الرحيم علي ، إنه طالب المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بالاستجابة السريعة لطلبه ، الخاص بتغيير السلم الكهربائي ، الموجود في منطقة أرض اللواء ، التابعة للدائرة التي ينوب عنها .

وفي بيان صحفي عنه ، أوضح عبد الرحيم علي ، عضو مجلس النواب ، أن تكرار تعطل السلم الكهربائي ، الموجود في منطقة أرض اللواء ، تسبب في الكثير من الحوادث للمواطنين ، مطالبا بسرعة تغييره ، حفاظا على أرواح المواطنين .

وأكد عضو مجلس النواب ، عن دائرة الدقي والعجوزة. أنه تواصل مع محافظ الجيزة ، اللواء محمد كمال الدالي ، يوم الجمعة الماضي ، من أجل الوقوف على أسباب حادث السلم الكهربائي ، في منطقة أرض اللواء ، حيث أسفر الحادث ، عن إصابة طفل بجروح خطيرة ، في ذراعه ، ومناطق مختلفة من جسده .

وزاد النائب عبد الرحيم علي ، قائلا إنه أرسل وفدا من مكتبه ، لزيارة الطفل المصاب ، والتكفل بعلاجه ، متابعا : « لن أترك أي مقصر تسبب في هذا الحادث ، دون حساب » .

وأضاف عضو مجلس النواب ، عن دائرة الدقي والعجوزة ، في بيانه ، أن اللواء محمد كمال الدالي ، محافظ الجيزة ، قال إنه لم يتلق إخطارا بالحادث ، وأنه سوف يكلف رئيس حي العجوزة ، بالانتقال إلى موقع السلم الكهربائي ، لمعرفة ملابسات الحادث ، وأسبابه ، وأكد كذلك ، أنه سوف يحاسب المقصرين ، مع وضع حل عاجل وجذري ، لمنع تكرار الأزمة .

وكذلك ، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية ، النائب محمد بدراوي ، اليوم الجمعة ، إنه طالب بعرض تقرير سنوي ، عن برنامج حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، فضلا عن تخصيص جلسة عامة في مجلس النواب ، من أجل متابعة تقييم الأداء ، وتنفيذ ومطابقة التزام الحكومة ، ببرنامجها تجاه الشعب .

وفي تصريح صحفي عنه ، اليوم الجمعة ، أضاف محمد بداوي ، عضو مجلس النواب ، أن متابعة تنفيذ الحكومة ، لبرنامجها الذي عرضته أمام مجلس النواب ، واحدة من أهم الآليات ، التي ينبغي الالتزام بها ، وذلك لمتابعة ومراجعة ، المؤشرات والأداء والمحاور ، التي جاءت في البرنامج .

وزاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية ، قائلا إن الرقابة على أداء الحكومة ، جزء أساسي من عمل مجلس النواب ، ولا ينبغي التفريط فيه بأي شكل ، وذلك لمتابعة ما يتم إنجازه ، من المؤشرات التي وردت في برنامج الحكومة .

وأوضح عضو مجلس النواب ، محمد بدراوي ، أن هناك ملاحظات أولية ، على البرنامج الذي عرضته حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، خاصة فيما يخص ، تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ، حيث ذكر البرنامج ، أن الحكومة سوف تجهز مستشفيات محافظة بورسعيد ، في العام المالي الحالي ، 2018 / 2019 ، والتطبيق سوف يكون بحلول العام المالي الحالي ، 2019 / 2020 .

وقال أمين سر لجنة الشباب والرياضة ، في مجلس النواب ، النائب فوزي متى ، إنه تقدم بطلب إحاطة ، إلى الدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب ، طلب فيه النائب ، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق ، فيما تردد بشأن مخالفات بعثة الاتحاد المصري لكرة القدم ، في مونديال روسيا 2018 ، والذي خرجت فيه مصر ، من دور ال32 ، بعد 3 هزائم متتالية ، من منتخبات أوروجواي وروسيا والسعودية ، على الترتيب ، حيث حلت مصر في ذيل المجموعة ، برصيد « صفر » من النقاط .

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الجمعة ، أوضح النائب فوزي متى ، عضو مجلس النواب ، أن أغلب الشعب المصري ، يريد أن يعرف الحقيقة كاملة ، بشأن بعثة اتحاد الكرة في كأس العالم ، وهل كانت هناك مخالفات ، أم لا ، مؤكدا في الوقت ذاته ، أنه تقدم بطلب إحاطة ، لتشكيل لجنة تقصي الحقائق ، للتحقيق مع بعثة اتحاد الكرة .

وزاد أمين سر لجنة الشباب والرياضة ، في مجلس النواب ، قائلا : « نريد أن نعرف كل ما حدث ، في بعثة اتحاد الكرة بروسيا ، وسبب الأداء الضعيف ، الذي ظهر عليه المنتخب المصري ، في الدور الأول لمجموعات كأس العالم » ، موكدة في الوقت ذاته ، أهمية معالجة المنظومة الرياضية ، وتصحيح الأخطاء .

وقال عضو مجلس النواب ، عن دائرة الدقي والعجوزة ، النائب عبد الرحيم علي ، إنه طالب حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، بالعمل في أسرع وقت ، من أجل إنقاذ أهالي منطقة أرض اللواء ، من القمامة والمهملات ، المنتشرة في المنطقة .

وفي طلب إحاطة ، قدمه النائب عبد الرحيم علي ، إلى الدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب ، لتوجيهه إلى المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير التنمية المحلية ، اللواء محمود شعراوي ، ووزيرة البيئة ، الدكتورة ياسمين فؤاد ، قال عضو مجلس النواب ، إن أهالي منطقة أرض اللواء ، استغاثوا بالمسؤولين ، لعدم الاهتمام بهم ، خاصة أن عمال النظافة ، غائبون دائما ، فضلا عن أن جبال القمامة ، والمشكلات ، في ازدياد مستمر ، ويعاني سكان منطقة أرض اللواء ، بشدة ، من الروائح القذرة ، التي تملأ الشوارع ، فضلا عن تجمع الحشرات عليها .

وقال عضو مجلس النواب ، عن دائرة مركز جهينة في محافظة سوهاج ، النائب خالد صلاح أبو زهاد ، إنه التقى المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وناقشه في العديد من المشروعات المهمة ، بالنسبة لأهالي جهينة ، وعلى رأس هذه المشروعات ، إنشاء مدينة استثمارية ، في مدينة جهينة .

وفي بيان صحفي عنه ، اليوم الجمعة ، أضاف النائب خالد صلاح أبو زهاد ، أنه تقدم بطلب رسمي ، إلى الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، من أجل إنشاء مدينة استثمارية ، تقع بجوار قريتي « كوم الجرون » و « الطليحات » ، في مدينة جهينة ، مؤكدا في الوقت ذاته ، أنه طالب باستكمال العديد من المشروعات المتوقفة ، منذ فترة ، وذلك رغم إدراجها ، في الموازنة العامة للدولة .

وأكد عضو مجلس النواب ، عن دائرة جهينة في محافظة سوهاج ، أنه ناقش مع المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، أزمات دائرة جهينة ، والتي كانت أهمها ، تنفيذ محطة مياه للشرب ، خاصة بأهالي الدائرة ، فضلا عن مشكلات الحيز العمراني في الدائرة ، وكذا ، استكمال بناء مشروعات الصرف الصحي المتوقفة ، وعدم استكمال مستشفى جهينة ، وذلك رغم توافر الاعتماد المالي لها .

ولفت النائب خالد صلاح أبو زهاد ، إلى أن دائرة جهينة ، والصعيد بشكل عام ، يعاني من تجاهل الحكومات المتعاقبة ، فضلا عن ضعف الخدمات ، في الجوانب التعليمية والصحية كافة ، موضحا أنه يأمل ، في أن تكون حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، « بشرة خير » لأهالي الصعيد .

وعلق عضو مجلس النواب ، رياض عبد الستار ، على برنامج حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، الذي قدم بيانا بشأنه أمام مجلس النواب ، قبل أيام ، قائلا إن البرنامج ، يحمل آمال كبيرة وعريضة للشعب المصري ، كما تضمن أيضا ، أرقام وبيانات مبشرة ، يأمل الجميع في تنفيذها .

وفي تصريح صحفي عنه ، اليوم الجمعة ، قال النائب رياض عبد الستار ، إن الشعب المصري ، تحمل قرارات الإصلاح الاقتصادي بشجاعة ، كي تستعيد الدولة عافيتها ، وقوتها الاقتصادية .

وأضاف عضو مجلس النواب ، أن حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، قدمت الاهتمام بالفقراء ، ومحدودي الدخل ، عن أي أولويات أخرى ، وذلك لرفع المعاناة عنهم ، في ظل الأسعار المرتفعة ، التي تشهدها مصر في الوقت الحالي .

ولفت النائب رياض عبد الستار ، إلى ضرورة الاهتمام بملف مياه الشرب والصرف الصحي ، عن طريق إطلاق حملة قومية ، للارتقاء بمستوى مياه الشرب ، خاصة في محافظات الصعيد ، موضحا أنهما لا يقلان أهمية ، عن ملفي التعليم والصحة .

وزاد عضو مجلس النواب ، قائلا إنه يجب مراعاة البعد الاجتماعي ، في قرارات الإصلاح الاقتصادي ، متابعا : « لا يعقل أن يكون هناك موظفون ، يتقاضون 60 ألف جنيه في الشهر ، وآخرون يتقاضون ألف جنيه » .