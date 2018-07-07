بالفيديو.. تصريحات جريئة لمؤسس المخابرات القطرية تتعلق بمصر

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أعلن مؤسس المخابرات القطرية اللواء محمود منصور قائلاً: إن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية سوف يتأثر وبشدة بعد حربها مع فيتنام.

وتابع، أمريكا اتخرب بيتها، وفلست بسبب فيتنام، وترامب بيلطش في العالم بسبب تأثر اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية.

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وجاءت تلك التصريحات خلال حوار لمؤسس المخابرات القطرية في برنامج “حكاية وطن” والذي يتم تقديمه من قبل الإعلامي “حاتم نعمان” والذي يتم إذاعته عبر القناة الفضائية “إل تي سي”.

وأشار، إن الولايات المتحدة الأمريكية بعد خروجها من حربها مع فيتنام قررت ألا تحارب بأي جندي أمريكي خصوصاً بعد حرب العراق.

وأشار أيضًا، أن الولايات المتحدة الأمريكية قد خططت لتجنيد المصريين واستخدامهم في حروبها ضد مصر، واستخدام باقي الشعوب في حربهم ضد دولهم.

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