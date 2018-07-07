بالفيديو.. تعرف على تفاصيل مبادرة “سكتك خضرا.. مصر أسرع بالعجلة”

Advertisements

أعلنت الإعلامية “رشا مجدي” معلقة على المبادرة التي قد أطلقتها محافظة القاهرة، وذلك في إطار تعاونها مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات و السفارة الدنماركية بالقاهرة.

حيث تم اطلاق المبادرة تحت عنوان “سكتك خضرا.. مصر أسرع بالعجلة” في منطقة الكوربة القائمة في مصر الجديدة، وتهدف تلك المبادرة إلى العمل على نشر ثقافة ركوب الدراجات والتشجيع على استخدامها كوسيلة نقل اقتصادية آمنة يمكن استخدامها يومياً.

Advertisements

وقد أعلنت الإعلامية “رشا مجدي” والذي تقوم بتقديم برنامج “صباح البلد” والذي يتم إذاعته عبر قناة “صدى البلد الفضائية” قائلة “أن تلك المبادرة يطلق عليها سكتك خضرا.. مصر أسرع بالعجلة، والتي تهدف إلى التشجيع على ثقافة ركوب الدراجات من أجل الحفاظ على البيئة.

وأكدت: أن ركوب الدرجات يعد أمر صحي بل وممتع، ولكنه يحتاج إلى بنيه تحتية تساعد راكبي الدراجات سواء عن طريق وجود طرق مخصصة للدراجات أو أماكن لركن تلك الدراجات.

وأوضحت، أنها كانت تتوجه إلى عملها في اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالدراجة، وكانت تقوم بركنها في موقف مخصص للدراجات، وتستقبل المترو حتى ماسبيرو، وأوضحت أن الدراجة تعد وسيلة حضارية سواء من ناحية استهلاك الوقود أو من ناحية الحفاظ على البيئة.

أقرا المزيد محافظ القاهرة يطلق مبادرة “خليك زي آدم” بالجمالية