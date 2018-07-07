إليكم .. نص بيان النقل تعليقًا على ما تم نسبه من مواقع التواصل الاجتماعي لعرفات

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أعلن المتحدث الإعلامي لوزارة النقل والمواصلات “محمد عز” عن قيام الوزير “هشام عرفات” بوضع أولويات لخطة عمل وزارة النقل والمواصلات بضرورة تعظيم نقل البضائع عبر السكك الحديدية وعبر نهر النيل من أجل العمل على تخفيف العبء عن قطاع الطرق إلى جانب العمل على تخفيف حالة الازدحام.

وأوضح أن الطرق تحتاج إلى تكاليف مرتفعة لصيانتها بسبب المرور بصورة كثيفة إلى جانب وجود سيارات نقل البضائع الثقيلة.

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بيان وزارة النقل والمواصلات

وقد جاء ذلك في البيان الصادر اليوم السبت تعقيباً على ما تم نقله عبر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي عن تصريحات قد تم نسبها إلى وزير النقل والمواصلات جاء فيها، أن رفع الدعم عن الوقود، أدى إلى ارتفاع أسعار السولار والبنزين، وسوف يؤدي ذلك إلى تخفيض نسبة الحوادث على الطرق.

وأكد المتحدث الإعلامي باسم وزارة النقل والمواصلات: أن كل ما تم نسبه من تصريحات إلى الدكتور “هشام عرفات ” غير صحيح، مضيفًا أن ما تم الإشارة إلىه ونسبه إلى الوزير خلال تصريحاته الصحفية هو أن ارتفاع أسعار المحروقات سوف ينتج عنه زيادة الاعتماد على السكك الحديدية والنقل البري مما سيعمل على زيادة المنقول عبرهما لكونهما الأقل تكلفة.

وأضاف، وقد أوضح الوزير أيضًا خلال تصريحاته الصحفية، أن ارتفاع أسعار الوقود سوف يقلل من الاعتماد على سيارات النقل الثقيل التي تكون سبباً رئيسياً وقاسماً مشتركاً في العديد من الحوادث على الطرق.

وأضاف “محمد عز “، إن تأكيد وزير النقل والمواصلات على مساهمة النقل عبر السكك الحديدية، ونهر النيل في تقليل تكلفة النقل وتوفير الوقود، علاوة على الأثر البيئي الجيد الذي ينجم عن تقليل حجم الملوثات.

وتبعاً للخطة فقد تم التعاقد على جرارات جديدة، وتم التعاقد على تصنيع وتوريد مائة وأربعين عربة بضائع ضمن خطة وزارة النقل والمواصلات لتدعيم السكك الحديدية بحوالي 800 عربة بضائع جديدة.

وأكد أن الدكتور “هشام عرفات” دائما ما يؤكد على أهمية الاعتماد على النقل الجماعي في نقل الركاب، وخصوصاً عبر خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق، ويؤكد على ضرورة تطوير وتنظيم وسائل النقل الجماعي والعمل على رفع كفاءتها حتى يكون لها دور ونصيب مؤثر في النقل على جميع المسارات بما يساهم في تقديم خدمة جيدة للمواطنين، وتقليل حوادث الطرق.

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