بالفيديو.. تصريحات هامة من رئاسة الجمهورية بخصوص قانون التأمين الصحي الشامل

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أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير “بسام راضي” قائلاً: أن برنامج التأمين الصحي من الملفات الرئيسية في المرحلة القادمة، كما أضاف أن الفترة السابقة تعد فترة عصيبة والتي كان الهدف منها هو تثبيت أركان الدولة المصرية.

وأضاف، أن الفترة القادمة سوف تكون في اتجاه بناء دولة حديثة والعمل على افتتاح مشروعات قومية، جاءت تلك التصريحات خلال مداخلة هاتفية للسفير “بسام راضي” خلال برنامج “صباح أون” والذي يتم إذاعته عبر القناة الفضائية “أون لايف”.

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وأضاف “أن الصحة والتعليم وكذلك الإصلاح الإداري، يعدون من الملفات التي تحظى باهتمام الرئاسة المصرية خلال الفترة القادمة، وأشار إلى أن عماد الملف الصحي هو مشروع التأمين الصحي”.

وأوضح، أن إطلاق المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، سوف يتم من خلال مرحلة أولى تتضمن حزمة من الإجراءات لكي يكون العمل بشكل محسوم ودقيق.

وأضاف أيضًا، أن المحافظات المستهدفة لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل هي خمس محافظات وهما محافظة السويس، ومحافظة بورسعيد، ومحافظة الإسماعيلية، ومحافظة شمال وجنوب سيناء.

وأضاف، البداية سوف تكون من محافظة بورسعيد، وسوف تتطلب تجهيز المحافظة من حيث الميكنة، وتأهيل الكوادر البشرية، وحصر المنتفعين، وتنتقل العملية إلى محافظة الإسماعيلية، والسويس، بالتكامل مع الخطوات الأخرى التي تمثل في الانطلاق والبداية الأولى التمهيدية للموضوع.

وأكد، أن كل ما سبق بالإضافة إلى المستشفيات النموذجية التي تعد الحزمة الثانية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالي والبحث العملي، وتقديم الخدمة للتأمين الصحي من خلال مستشفى مركزي كبير نموذجي بمعادلة مستشفى في كل محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية، بإجمالي سبعة وعشرين مستشفى.

وأكد، أنه سوف تتم إعادة تأهيل المستشفيات لتكون نموذجية قادرة على تطبيق النظام الصحي، ويتم الاشتراك معها بالإضافة إلى ثمانية عشر مستشفى من المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، وسوف يتم استغلال ذلك يكون إجمالي عدد المستشفيات سبعة وأربعين مستشفى قادرة على تقديم الخدمات الصحية.

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