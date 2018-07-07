«الحماية المدنية» تخلي المرضى عن مستشفى الحسين.. وتواصل السيطرة على الحريق

Advertisements

يعمل رجال الحماية المدنية في القاهرة ، من أجل السيطرة على الحريق ، الذي اندلع اليوم السبت ، في مستشفى الحسين الجامعي ، التابع لجامعة الأزهر .

وشارك رجال الحماية المدنية كذلك ، في إجلاء نزلاء المستشفى ، والمرضى ، عن غرفهم ، بالتعاون مع رجال إدارة الإسعاف ، حيث دفعت وزارة الصحة والسكان ، برئاسة الدكتورة هالة زايد ، بعدد من سيارات الإسعاف ، من أجل إنقاذ المصابين .

Advertisements

وقبل قليل ، وصل وكيل الأزهر الشريف ، الدكتور عباس شومان ، ورئيس جامعة الأزهر ، الدكتور محمد المحرصاوي ، إلى موقع المستشفى ، من أجل متابعة عملية السيطرة على الحريق ، وإجلاء نزلاء المستشفى .

وكان حريق هائل ، اندلع في 4 طوابق ، بمستشفى الحسين الجامعي ، التابع لجامعة الأزهر ، حيث أصيب العشرات من المرضى ، بحالات اختناق ، وذلك وسط أنباء ، بوقوع حالات وفاة ، بينما دفعت إدارة الحماية المدنية ، بـ10 سيارات إطفاء ، لمحاولة السيطرة على الحريق .