رئيس جامعة الأزهر يوجه بنقل مرضى مستشفى الحسين إلى «سيد جلال» و«الزهراء» و«المنيرة»

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كلف رئيس جامعة الأزهر ، الدكتور محمد المحرصاوي اليوم السبت ، بنقل كل المرضى ، من مستشفى الحسين الجامعي ، بعد نشوب حريق في المستشفى ، إلى جميع مستشفيات الجامعة ، « الزهراء التخصصي ، المنيرة ، وسيد جلال » .

وتفقد الدكتور محمد المحرصاوي ، مستشفى الحسين الجامعي ، ووجه خلال زيارته ، باتخاذ الإجراءات اللازمة ، من أجل حماية المرضى في المستشفى ، كما وجه كذلك ، بنقلهم فورا إلى مستشفيات أخرى ، بالاستعانة بسيارات الإسعاف ، وأتوبيسات الجامعة .

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سيطرت قوات الحماية المدنية في القاهرة ، برئاسة اللواء علاء عبد الظاهر ، اليوم السبت ، على الحريق الذي اندلع قبل قليل ، في مستشفى الحسين الجامعي ، وكذلك ، بدأت قوات الحماية المدنية ، عملية تبريد مكان الحريق .

مساعد وزير الداخلية ، ومدير أمن القاهرة ، اللواء خالد عبد العال ، وجه بسرعة التعامل ، مع حريق مستشفى الحسين ، والحفاظ على أرواح المرضى والمواطنين ، داخل المستشفى .

وأكد مصدر أمني ، أن الحريق شب ، داخل غرفة الاجتماعات في مستشفى الحسين ، وتسلل منه ، إلى الطوابق الأربعة ، وسيطرت قوات الحماية المدنية في القاهرة ، على الحريق ، بالاستعانة بـ12 سيارة إطفاء ، و4 خزانات مياه ، و2 سلم هيدروليكي .

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم السبت ، أوضح المصدر ، أن قوات الحماية المدنية ، أخلت نزلاء المستشفى ، والمرضى ، من المستشفى ، ونجحت في السيطرة على النيران ، قبل تسللها إلى غرف المرضى ، حيث لم يسفر الحادث ، عن أي إصابات .

ورجح المصدر ، في تصريحاته ، أن يكون الماس الكهربائي ، الذي اندلع في غرفة الاجتماعات ، هو السبب في الحريق ، الذي اندلع في المستشفى ، وامتد منه ، إلى الطوابق الأربعة ، في مستشفى الحسين .

وقبل قليل ، وصل رجال المعمل الجنائي ، إلى مستشفى الحسين الجامعي ، لمعاينة مكان الحريق ، والوقوف على أسباب الحادث ، وملابساته ، بينما تفقد فريق من نيابة جنوب القاهرة ، المستشفى ، لسؤال العاملين بها .