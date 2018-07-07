«الصحة»: إخلاء مرضى مستشفى الحسين إلى «باب الشعرية» و«البكري» و«أحمد ماهر»

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أعلنت وزارة الصحة والسكان ، برئاسة الدكتورة هالة زايد ، اليوم السبت ، أنها أخلت بعض نزلاء مستشفى الحسين الجامعي ، من المرضى ، قبل قليل ، إلى مستشفيات « باب الشعرية ، منشية البكري ، أحمد ماهر ، المنيرة » .

وعلقت وزارة الصحة والسكان ، برئاسة الدكتورة هالة زايد ، اليوم السبت ، على الحريق الهائل ، الذي اندلع في مستشفى الحسين الجامعي ، التابع لجامعة الأزهر ، وبدأ في غرفة الاجتماعات ، ومنها امتد إلى 4 طوابق في المستشفى .

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وفي بيان مقتضب عنها ، أعلنت وزارة الصحة والسكان ، إصابة 3 أشخاص ، في الحريق الذي اندلع ، داخل قسم العيون ، في مستشفى الحسين الجامعي ، التابع لجامعة الأزهر ، حيث تم الدفع ، بـ 6 سيارات إسعاف مجهزة ، إلى موقع الحادث ، من أجل إسعاف المصابين .

وأضافت وزارة الصحة والسكان ، برئاسة الدكتورة هالة زايد ، أن الوزارة تتابع الحادث ، عن طريق التواصل مع جامعة الأزهر ، حيث إن مستشفى الحسين الجامعي ، تتبع وزارة الصحة والسكان .

من جانبها ، قالت الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان ، إن الوزارة ، أرسلت 15 سيارة إسعاف ، من أجل نقل المصابين ، فضلا عن الدفع ، بفريق طبي ، إلى داخل موقع حريق ، مستشفى الحسين الجامعي ، موضحة أن الوزارة ، تقدم كل الدعم من مستشفياتها ، إلى مصابي حريق مستشفى الحسين الجامعي .