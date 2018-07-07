وزيرة الصحة تطمئن على حالة مرضى مستشفى الحسين.. وتوجه بعمل اللازم لهم

منذ 25 دقيقة أخبار مصر
وزيرة الصحة تطمئن على حالة مرضى مستشفى الحسين.. وتوجه بعمل اللازم لهم

أجرت وزيرة الصحة والسكان ، الدكتورة هالة زايد ، اليوم السبت ، اتصالا هاتفيا ، بعميد كلية الطب في جامعة الأزهر ، الدكتور أحمد سليم ، لمتابعة حادث حريق ، مستشفى الحسين الجامعي ، التابع لجامعة الأزهر ، وذلك للاطمئنان على حالة المرضى ، وعملية إخلائهم إلى المستشفيات المجاورة .

وفي بيان صحفي عنها ، اليوم السبت ، قالت الدكتورة هالة زايد ، إن الوزارة أرسلت فريقا طبيا ، إلى مستشفى الحسين الجامعي ، فضلا عن توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة ، موضحة في الوقت ذاته ، أنه فور وقوع الحادث ، دفعت وزارة الصحة والسكان ، بـ15 سيارة إسعاف مجهزة ، إلى مكان الحادث .

ولفتت وزيرة الصحة والسكان ، إلى أنه حتى اللحظة ، لم يسفر الحادث عن أي إصابات ، كما أن المرضى المحتجزين داخل مستشفى الحسين الجامعي ، جار إخلائهم إلى المستشفيات المجاورة ، « المنيرة ، منشية البكري ، أحمد ماهر ، وباب الشعرية » ، كما وجهت بمتابعة حالة المصابين ، وتوفير الرعاية اللازمة لهم .

تفقد محافظ القاهرة ، المهندس محمد عاطف عبد الحميد ، اليوم السبت ، مستشفى الحسين الجامعي ، التابع لجامعة الأزهر ، بعد الحريق الذي تعرض له ، عصر اليوم السبت ، حيث اطمأن على حالة المصابين ، ووجه بعمل اللازم لهم .

وكان في رفقة المهندس محمد عاطف عبد الحميد ، محافظ القاهرة ، خلال جولته في مستشفى الحسين الجامعي ، الدكتور عباس شومان ، وكيل الأزهر الشريف ، واللواء محمد الشيخ ، سكرتير عام المحافظة ، والدكتور محمد شوقي ، مدير مديرية الصحه في القاهرة ، ومسؤولين في محافظة القاهرة .

وتحقق نيابة الجمالية الجزئية ، اليوم السبت ، في الحريق الذي اندلع في مستشفى الحسين الجامعي ، التابع لجامعة الأزهر ، حيث استمعت إلى أقوال مدير المستشفى ، والأطباء ، وطاقم التمريض ، والعمال ، والفنيين في المستشفى .

وتراجع النيابة كذلك ، اشتراطات الوقاية من أخطار الحريق ، ومراجعة أجهزة الإطفاء ، والوصلات الكهربائية ، فضلا عن وصلات التكييف ، في مبنى المستشفى بالكامل ، وذلك عن طريق ، لجنة مختصة لكتابة التقرير النهائي ، بشأن الحريق .

وتفقد اللواء خالد عبد العال. مدير أمن القاهرة ، يرافقه قيادات من إدارة الحماية المدنية ، مستشفى الحسين الجامعي ، من أجل متابعة عملية تبريد الحريق ، الذي شب عصر اليوم السبت ، حيث تبين نشوب حريق ، في قسم الرمد بالطابق الرابع ، وامتد إلى الطابقين الخامس والسادس .

وسيطرت قوات الحماية المدنية ، على الحريق ، وأخلت المرضى في الطوابق المتضررة ، وذلك بالتنسيق مع إدارة المستشفى .

وشهدت عملية إطفاء الحريق ، وإخلاء المبنى ، وفاة مريض خلال وجوده في غرفة العمليات ، من أجل إجراء جراحة له ، وعقب اندلاع الحريق ، تم فصل الأجهزة عن المريض ، بهدف نقله إلى غرفة مجاورة ، ما تسبب في وفاته .

وانتقل فريق من نيابة الجمالية الجزئية ، اليوم السبت ، إلى مستشفى الحسين الجامعي ، التابع لجامعة الأزهر ، وذلك لمعاينة آثار الحريق ، الذي اندلع في 4 أدوار بمستشفى الحسين ، وذلك للوقوف على أسباب الحريق ، وحصر تلفيات الحادث .

نيابة الجمالية الجزئية ، طالبت رجال المباحث ، بسرعة إجراء التحريات ، بشأن الحريق ، من أجل بيان وجود شبهة جنائية ، من عدمه ، وكذلك ، كلفت رجال المعمل الجنائي ، بفحص الحريق ، وإعداد تقرير فني عن بداية نشوب الحريق ، وسببه اندلاعه واشتعاله .

وأعلنت وزارة الصحة والسكان ، برئاسة الدكتورة هالة زايد ، اليوم السبت ، أنها أخلت بعض نزلاء مستشفى الحسين الجامعي ، من المرضى ، قبل قليل ، إلى مستشفيات « باب الشعرية ، منشية البكري ، أحمد ماهر ، المنيرة » .

وعلقت وزارة الصحة والسكان ، برئاسة الدكتورة هالة زايد ، اليوم السبت ، على الحريق الهائل ، الذي اندلع في مستشفى الحسين الجامعي ، التابع لجامعة الأزهر ، وبدأ في غرفة الاجتماعات ، ومنها امتد إلى 4 طوابق في المستشفى .

وفي بيان مقتضب عنها ، أعلنت وزارة الصحة والسكان ، إصابة 3 أشخاص ، في الحريق الذي اندلع ، داخل قسم العيون ، في مستشفى الحسين الجامعي ، التابع لجامعة الأزهر ، حيث تم الدفع ، بـ 6 سيارات إسعاف مجهزة ، إلى موقع الحادث ، من أجل إسعاف المصابين .

وأضافت وزارة الصحة والسكان ، برئاسة الدكتورة هالة زايد ، أن الوزارة تتابع الحادث ، عن طريق التواصل مع جامعة الأزهر ، حيث إن مستشفى الحسين الجامعي ، تتبع وزارة الصحة والسكان .

من جانبها ، قالت الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان ، إن الوزارة ، أرسلت 15 سيارة إسعاف ، من أجل نقل المصابين ، فضلا عن الدفع ، بفريق طبي ، إلى داخل موقع حريق ، مستشفى الحسين الجامعي ، موضحة أن الوزارة ، تقدم كل الدعم من مستشفياتها ، إلى مصابي حريق مستشفى الحسين الجامعي .