وزيرة الصحة تطمئن على حالة مرضى مستشفى الحسين.. وتوجه بعمل اللازم لهم

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أجرت وزيرة الصحة والسكان ، الدكتورة هالة زايد ، اليوم السبت ، اتصالا هاتفيا ، بعميد كلية الطب في جامعة الأزهر ، الدكتور أحمد سليم ، لمتابعة حادث حريق ، مستشفى الحسين الجامعي ، التابع لجامعة الأزهر ، وذلك للاطمئنان على حالة المرضى ، وعملية إخلائهم إلى المستشفيات المجاورة .

وفي بيان صحفي عنها ، اليوم السبت ، قالت الدكتورة هالة زايد ، إن الوزارة أرسلت فريقا طبيا ، إلى مستشفى الحسين الجامعي ، فضلا عن توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة ، موضحة في الوقت ذاته ، أنه فور وقوع الحادث ، دفعت وزارة الصحة والسكان ، بـ15 سيارة إسعاف مجهزة ، إلى مكان الحادث .

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ولفتت وزيرة الصحة والسكان ، إلى أنه حتى اللحظة ، لم يسفر الحادث عن أي إصابات ، كما أن المرضى المحتجزين داخل مستشفى الحسين الجامعي ، جار إخلائهم إلى المستشفيات المجاورة ، « المنيرة ، منشية البكري ، أحمد ماهر ، وباب الشعرية » ، كما وجهت بمتابعة حالة المصابين ، وتوفير الرعاية اللازمة لهم .

تفقد محافظ القاهرة ، المهندس محمد عاطف عبد الحميد ، اليوم السبت ، مستشفى الحسين الجامعي ، التابع لجامعة الأزهر ، بعد الحريق الذي تعرض له ، عصر اليوم السبت ، حيث اطمأن على حالة المصابين ، ووجه بعمل اللازم لهم .

وكان في رفقة المهندس محمد عاطف عبد الحميد ، محافظ القاهرة ، خلال جولته في مستشفى الحسين الجامعي ، الدكتور عباس شومان ، وكيل الأزهر الشريف ، واللواء محمد الشيخ ، سكرتير عام المحافظة ، والدكتور محمد شوقي ، مدير مديرية الصحه في القاهرة ، ومسؤولين في محافظة القاهرة .

وتحقق نيابة الجمالية الجزئية ، اليوم السبت ، في الحريق الذي اندلع في مستشفى الحسين الجامعي ، التابع لجامعة الأزهر ، حيث استمعت إلى أقوال مدير المستشفى ، والأطباء ، وطاقم التمريض ، والعمال ، والفنيين في المستشفى .

وتراجع النيابة كذلك ، اشتراطات الوقاية من أخطار الحريق ، ومراجعة أجهزة الإطفاء ، والوصلات الكهربائية ، فضلا عن وصلات التكييف ، في مبنى المستشفى بالكامل ، وذلك عن طريق ، لجنة مختصة لكتابة التقرير النهائي ، بشأن الحريق .

وتفقد اللواء خالد عبد العال. مدير أمن القاهرة ، يرافقه قيادات من إدارة الحماية المدنية ، مستشفى الحسين الجامعي ، من أجل متابعة عملية تبريد الحريق ، الذي شب عصر اليوم السبت ، حيث تبين نشوب حريق ، في قسم الرمد بالطابق الرابع ، وامتد إلى الطابقين الخامس والسادس .

وسيطرت قوات الحماية المدنية ، على الحريق ، وأخلت المرضى في الطوابق المتضررة ، وذلك بالتنسيق مع إدارة المستشفى .

وشهدت عملية إطفاء الحريق ، وإخلاء المبنى ، وفاة مريض خلال وجوده في غرفة العمليات ، من أجل إجراء جراحة له ، وعقب اندلاع الحريق ، تم فصل الأجهزة عن المريض ، بهدف نقله إلى غرفة مجاورة ، ما تسبب في وفاته .

وانتقل فريق من نيابة الجمالية الجزئية ، اليوم السبت ، إلى مستشفى الحسين الجامعي ، التابع لجامعة الأزهر ، وذلك لمعاينة آثار الحريق ، الذي اندلع في 4 أدوار بمستشفى الحسين ، وذلك للوقوف على أسباب الحريق ، وحصر تلفيات الحادث .

نيابة الجمالية الجزئية ، طالبت رجال المباحث ، بسرعة إجراء التحريات ، بشأن الحريق ، من أجل بيان وجود شبهة جنائية ، من عدمه ، وكذلك ، كلفت رجال المعمل الجنائي ، بفحص الحريق ، وإعداد تقرير فني عن بداية نشوب الحريق ، وسببه اندلاعه واشتعاله .

وأعلنت وزارة الصحة والسكان ، برئاسة الدكتورة هالة زايد ، اليوم السبت ، أنها أخلت بعض نزلاء مستشفى الحسين الجامعي ، من المرضى ، قبل قليل ، إلى مستشفيات « باب الشعرية ، منشية البكري ، أحمد ماهر ، المنيرة » .

وعلقت وزارة الصحة والسكان ، برئاسة الدكتورة هالة زايد ، اليوم السبت ، على الحريق الهائل ، الذي اندلع في مستشفى الحسين الجامعي ، التابع لجامعة الأزهر ، وبدأ في غرفة الاجتماعات ، ومنها امتد إلى 4 طوابق في المستشفى .

وفي بيان مقتضب عنها ، أعلنت وزارة الصحة والسكان ، إصابة 3 أشخاص ، في الحريق الذي اندلع ، داخل قسم العيون ، في مستشفى الحسين الجامعي ، التابع لجامعة الأزهر ، حيث تم الدفع ، بـ 6 سيارات إسعاف مجهزة ، إلى موقع الحادث ، من أجل إسعاف المصابين .

وأضافت وزارة الصحة والسكان ، برئاسة الدكتورة هالة زايد ، أن الوزارة تتابع الحادث ، عن طريق التواصل مع جامعة الأزهر ، حيث إن مستشفى الحسين الجامعي ، تتبع وزارة الصحة والسكان .

من جانبها ، قالت الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان ، إن الوزارة ، أرسلت 15 سيارة إسعاف ، من أجل نقل المصابين ، فضلا عن الدفع ، بفريق طبي ، إلى داخل موقع حريق ، مستشفى الحسين الجامعي ، موضحة أن الوزارة ، تقدم كل الدعم من مستشفياتها ، إلى مصابي حريق مستشفى الحسين الجامعي .