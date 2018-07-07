الطيب يوجه بفتح مستشفيات الأزهر أمام مرضى «الحسين».. ومحاسبة المسؤولين عن الحادث

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كلف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف ، الدكتور أحمد الطيب ، اليوم السبت ، قيادات الأزهر داخل مقر مستشفى الحسين الجامعي ، بالاطمئنان على حالة المرضى ، ومتابعة الحادث أولا بأول .

الدكتور أحمد الطيب ، وجه بفتح مستشفيات جامعة الأزهر كافة ، أمام المرضى ، فضلا عن توجيه سيارات الإسعاف ، التابعة لمستشفيات الأزهر ، ومشيخة الأزهر الشريف ، إلى مستشفى الحسين الجامعي ، لنقل المرضى إلى مستشفيات أخرى ، كما وجه كذلك ، بفتح تحقيق عاجل ، لمعرفة أسباب الحريق ، ومحاسبة المسؤولين عنه ، حسب ما تسفر عنه التحقيقات .

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وتحقق نيابة الجمالية الجزئية ، اليوم السبت ، في الحريق الذي اندلع في مستشفى الحسين الجامعي ، التابع لجامعة الأزهر ، حيث استمعت إلى أقوال مدير المستشفى ، والأطباء ، وطاقم التمريض ، والعمال ، والفنيين في المستشفى .

وتراجع النيابة كذلك ، اشتراطات الوقاية من أخطار الحريق ، ومراجعة أجهزة الإطفاء ، والوصلات الكهربائية ، فضلا عن وصلات التكييف ، في مبنى المستشفى بالكامل ، وذلك عن طريق ، لجنة مختصة لكتابة التقرير النهائي ، بشأن الحريق .

وتفقد اللواء خالد عبد العال. مدير أمن القاهرة ، يرافقه قيادات من إدارة الحماية المدنية ، مستشفى الحسين الجامعي ، من أجل متابعة عملية تبريد الحريق ، الذي شب عصر اليوم السبت ، حيث تبين نشوب حريق ، في قسم الرمد بالطابق الرابع ، وامتد إلى الطابقين الخامس والسادس .

وسيطرت قوات الحماية المدنية ، على الحريق ، وأخلت المرضى في الطوابق المتضررة ، وذلك بالتنسيق مع إدارة المستشفى .

وشهدت عملية إطفاء الحريق ، وإخلاء المبنى ، وفاة مريض خلال وجوده في غرفة العمليات ، من أجل إجراء جراحة له ، وعقب اندلاع الحريق ، تم فصل الأجهزة عن المريض ، بهدف نقله إلى غرفة مجاورة ، ما تسبب في وفاته .

وانتقل فريق من نيابة الجمالية الجزئية ، اليوم السبت ، إلى مستشفى الحسين الجامعي ، التابع لجامعة الأزهر ، وذلك لمعاينة آثار الحريق ، الذي اندلع في 4 أدوار بمستشفى الحسين ، وذلك للوقوف على أسباب الحريق ، وحصر تلفيات الحادث .

نيابة الجمالية الجزئية ، طالبت رجال المباحث ، بسرعة إجراء التحريات ، بشأن الحريق ، من أجل بيان وجود شبهة جنائية ، من عدمه ، وكذلك ، كلفت رجال المعمل الجنائي ، بفحص الحريق ، وإعداد تقرير فني عن بداية نشوب الحريق ، وسببه اندلاعه واشتعاله .

وأعلنت وزارة الصحة والسكان ، برئاسة الدكتورة هالة زايد ، اليوم السبت ، أنها أخلت بعض نزلاء مستشفى الحسين الجامعي ، من المرضى ، قبل قليل ، إلى مستشفيات « باب الشعرية ، منشية البكري ، أحمد ماهر ، المنيرة » .

وعلقت وزارة الصحة والسكان ، برئاسة الدكتورة هالة زايد ، اليوم السبت ، على الحريق الهائل ، الذي اندلع في مستشفى الحسين الجامعي ، التابع لجامعة الأزهر ، وبدأ في غرفة الاجتماعات ، ومنها امتد إلى 4 طوابق في المستشفى .

وفي بيان مقتضب عنها ، أعلنت وزارة الصحة والسكان ، إصابة 3 أشخاص ، في الحريق الذي اندلع ، داخل قسم العيون ، في مستشفى الحسين الجامعي ، التابع لجامعة الأزهر ، حيث تم الدفع ، بـ 6 سيارات إسعاف مجهزة ، إلى موقع الحادث ، من أجل إسعاف المصابين .

وأضافت وزارة الصحة والسكان ، برئاسة الدكتورة هالة زايد ، أن الوزارة تتابع الحادث ، عن طريق التواصل مع جامعة الأزهر ، حيث إن مستشفى الحسين الجامعي ، تتبع وزارة الصحة والسكان .

من جانبها ، قالت الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان ، إن الوزارة ، أرسلت 15 سيارة إسعاف ، من أجل نقل المصابين ، فضلا عن الدفع ، بفريق طبي ، إلى داخل موقع حريق ، مستشفى الحسين الجامعي ، موضحة أن الوزارة ، تقدم كل الدعم من مستشفياتها ، إلى مصابي حريق مستشفى الحسين الجامعي .