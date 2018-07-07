الطيب يوجه بفتح مستشفيات الأزهر أمام مرضى «الحسين».. ومحاسبة المسؤولين عن الحادث

منذ 36 دقيقة أخبار مصر
الطيب يوجه بفتح مستشفيات الأزهر أمام مرضى «الحسين».. ومحاسبة المسؤولين عن الحادث

كلف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف ، الدكتور أحمد الطيب ، اليوم السبت ، قيادات الأزهر داخل مقر مستشفى الحسين الجامعي ، بالاطمئنان على حالة المرضى ، ومتابعة الحادث أولا بأول .

الدكتور أحمد الطيب ، وجه بفتح مستشفيات جامعة الأزهر كافة ، أمام المرضى ، فضلا عن توجيه سيارات الإسعاف ، التابعة لمستشفيات الأزهر ، ومشيخة الأزهر الشريف ، إلى مستشفى الحسين الجامعي ، لنقل المرضى إلى مستشفيات أخرى ، كما وجه كذلك ، بفتح تحقيق عاجل ، لمعرفة أسباب الحريق ، ومحاسبة المسؤولين عنه ، حسب ما تسفر عنه التحقيقات .

وتحقق نيابة الجمالية الجزئية ، اليوم السبت ، في الحريق الذي اندلع في مستشفى الحسين الجامعي ، التابع لجامعة الأزهر ، حيث استمعت إلى أقوال مدير المستشفى ، والأطباء ، وطاقم التمريض ، والعمال ، والفنيين في المستشفى .

وتراجع النيابة كذلك ، اشتراطات الوقاية من أخطار الحريق ، ومراجعة أجهزة الإطفاء ، والوصلات الكهربائية ، فضلا عن وصلات التكييف ، في مبنى المستشفى بالكامل ، وذلك عن طريق ، لجنة مختصة لكتابة التقرير النهائي ، بشأن الحريق .

وتفقد اللواء خالد عبد العال. مدير أمن القاهرة ، يرافقه قيادات من إدارة الحماية المدنية ، مستشفى الحسين الجامعي ، من أجل متابعة عملية تبريد الحريق ، الذي شب عصر اليوم السبت ، حيث تبين نشوب حريق ، في قسم الرمد بالطابق الرابع ، وامتد إلى الطابقين الخامس والسادس .

وسيطرت قوات الحماية المدنية ، على الحريق ، وأخلت المرضى في الطوابق المتضررة ، وذلك بالتنسيق مع إدارة المستشفى .

وشهدت عملية إطفاء الحريق ، وإخلاء المبنى ، وفاة مريض خلال وجوده في غرفة العمليات ، من أجل إجراء جراحة له ، وعقب اندلاع الحريق ، تم فصل الأجهزة عن المريض ، بهدف نقله إلى غرفة مجاورة ، ما تسبب في وفاته .

وانتقل فريق من نيابة الجمالية الجزئية ، اليوم السبت ، إلى مستشفى الحسين الجامعي ، التابع لجامعة الأزهر ، وذلك لمعاينة آثار الحريق ، الذي اندلع في 4 أدوار بمستشفى الحسين ، وذلك للوقوف على أسباب الحريق ، وحصر تلفيات الحادث .

نيابة الجمالية الجزئية ، طالبت رجال المباحث ، بسرعة إجراء التحريات ، بشأن الحريق ، من أجل بيان وجود شبهة جنائية ، من عدمه ، وكذلك ، كلفت رجال المعمل الجنائي ، بفحص الحريق ، وإعداد تقرير فني عن بداية نشوب الحريق ، وسببه اندلاعه واشتعاله .

وأعلنت وزارة الصحة والسكان ، برئاسة الدكتورة هالة زايد ، اليوم السبت ، أنها أخلت بعض نزلاء مستشفى الحسين الجامعي ، من المرضى ، قبل قليل ، إلى مستشفيات « باب الشعرية ، منشية البكري ، أحمد ماهر ، المنيرة » .

وعلقت وزارة الصحة والسكان ، برئاسة الدكتورة هالة زايد ، اليوم السبت ، على الحريق الهائل ، الذي اندلع في مستشفى الحسين الجامعي ، التابع لجامعة الأزهر ، وبدأ في غرفة الاجتماعات ، ومنها امتد إلى 4 طوابق في المستشفى .

وفي بيان مقتضب عنها ، أعلنت وزارة الصحة والسكان ، إصابة 3 أشخاص ، في الحريق الذي اندلع ، داخل قسم العيون ، في مستشفى الحسين الجامعي ، التابع لجامعة الأزهر ، حيث تم الدفع ، بـ 6 سيارات إسعاف مجهزة ، إلى موقع الحادث ، من أجل إسعاف المصابين .

وأضافت وزارة الصحة والسكان ، برئاسة الدكتورة هالة زايد ، أن الوزارة تتابع الحادث ، عن طريق التواصل مع جامعة الأزهر ، حيث إن مستشفى الحسين الجامعي ، تتبع وزارة الصحة والسكان .

من جانبها ، قالت الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان ، إن الوزارة ، أرسلت 15 سيارة إسعاف ، من أجل نقل المصابين ، فضلا عن الدفع ، بفريق طبي ، إلى داخل موقع حريق ، مستشفى الحسين الجامعي ، موضحة أن الوزارة ، تقدم كل الدعم من مستشفياتها ، إلى مصابي حريق مستشفى الحسين الجامعي .