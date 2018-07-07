نائب يطالب الحكومة بإعلان كواليس حريق مستشفى الحسين للرأي العام.. ومحاسبة المقصر

منذ 19 دقيقة أخبار مصر
نائب يطالب الحكومة بإعلان كواليس حريق مستشفى الحسين للرأي العام.. ومحاسبة المقصر

قال عضو مجلس النواب ، إسماعيل نصر الدين ، اليوم السبت ، إنه قدم بيانا عاجلا ، إلى مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، لتوجيهه إلى المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بشأن الحريق الذي شب عصر اليوم السبت ، في مستشفى الحسين الجامعي ، التابع لجامعة الأزهر .

وطالب النائب إسماعيل نصر الدين ، في بيان صحفي عنه ، اليوم السبت ، بكشف النقاب عن أسباب الحريق الحقيقية ، وإعلانها للرأي للعام ، عن طريق مجلس النواب ، لمعرفة ما إذا كان هناك إهمال ، من قبل البعض ، تسبب في هذا الحريق ، ومحاسبته في أسرع وقت ، وتوقيع أشد العقوبات عليه .

كما طالب عضو مجلس النواب كذلك ، بسرعة كشف الأسباب الحقيقة ، عن الحريق ، وحجم خسائره ، وتأثيره على الخدمة المقدمة للمواطنين ، في مستشفى الحسين الجامعي .

وتحقق نيابة الجمالية الجزئية ، اليوم السبت ، في الحريق الذي اندلع في مستشفى الحسين الجامعي ، التابع لجامعة الأزهر ، حيث استمعت إلى أقوال مدير المستشفى ، والأطباء ، وطاقم التمريض ، والعمال ، والفنيين في المستشفى .

وتراجع النيابة كذلك ، اشتراطات الوقاية من أخطار الحريق ، ومراجعة أجهزة الإطفاء ، والوصلات الكهربائية ، فضلا عن وصلات التكييف ، في مبنى المستشفى بالكامل ، وذلك عن طريق ، لجنة مختصة لكتابة التقرير النهائي ، بشأن الحريق .

وتفقد اللواء خالد عبد العال. مدير أمن القاهرة ، يرافقه قيادات من إدارة الحماية المدنية ، مستشفى الحسين الجامعي ، من أجل متابعة عملية تبريد الحريق ، الذي شب عصر اليوم السبت ، حيث تبين نشوب حريق ، في قسم الرمد بالطابق الرابع ، وامتد إلى الطابقين الخامس والسادس .

وسيطرت قوات الحماية المدنية ، على الحريق ، وأخلت المرضى في الطوابق المتضررة ، وذلك بالتنسيق مع إدارة المستشفى .

وشهدت عملية إطفاء الحريق ، وإخلاء المبنى ، وفاة مريض خلال وجوده في غرفة العمليات ، من أجل إجراء جراحة له ، وعقب اندلاع الحريق ، تم فصل الأجهزة عن المريض ، بهدف نقله إلى غرفة مجاورة ، ما تسبب في وفاته .

وانتقل فريق من نيابة الجمالية الجزئية ، اليوم السبت ، إلى مستشفى الحسين الجامعي ، التابع لجامعة الأزهر ، وذلك لمعاينة آثار الحريق ، الذي اندلع في 4 أدوار بمستشفى الحسين ، وذلك للوقوف على أسباب الحريق ، وحصر تلفيات الحادث .

نيابة الجمالية الجزئية ، طالبت رجال المباحث ، بسرعة إجراء التحريات ، بشأن الحريق ، من أجل بيان وجود شبهة جنائية ، من عدمه ، وكذلك ، كلفت رجال المعمل الجنائي ، بفحص الحريق ، وإعداد تقرير فني عن بداية نشوب الحريق ، وسببه اندلاعه واشتعاله .

وأعلنت وزارة الصحة والسكان ، برئاسة الدكتورة هالة زايد ، اليوم السبت ، أنها أخلت بعض نزلاء مستشفى الحسين الجامعي ، من المرضى ، قبل قليل ، إلى مستشفيات « باب الشعرية ، منشية البكري ، أحمد ماهر ، المنيرة » .

وعلقت وزارة الصحة والسكان ، برئاسة الدكتورة هالة زايد ، اليوم السبت ، على الحريق الهائل ، الذي اندلع في مستشفى الحسين الجامعي ، التابع لجامعة الأزهر ، وبدأ في غرفة الاجتماعات ، ومنها امتد إلى 4 طوابق في المستشفى .

وفي بيان مقتضب عنها ، أعلنت وزارة الصحة والسكان ، إصابة 3 أشخاص ، في الحريق الذي اندلع ، داخل قسم العيون ، في مستشفى الحسين الجامعي ، التابع لجامعة الأزهر ، حيث تم الدفع ، بـ 6 سيارات إسعاف مجهزة ، إلى موقع الحادث ، من أجل إسعاف المصابين .

وأضافت وزارة الصحة والسكان ، برئاسة الدكتورة هالة زايد ، أن الوزارة تتابع الحادث ، عن طريق التواصل مع جامعة الأزهر ، حيث إن مستشفى الحسين الجامعي ، تتبع وزارة الصحة والسكان .

من جانبها ، قالت الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان ، إن الوزارة ، أرسلت 15 سيارة إسعاف ، من أجل نقل المصابين ، فضلا عن الدفع ، بفريق طبي ، إلى داخل موقع حريق ، مستشفى الحسين الجامعي ، موضحة أن الوزارة ، تقدم كل الدعم من مستشفياتها ، إلى مصابي حريق مستشفى الحسين الجامعي .