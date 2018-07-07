النيران تلتهم 4 طوابق في مستشفى الغلابة.. القصة الكاملة لحريق «الحسين الجامعي»

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دفعت إدارة الحماية المدنية في القاهرة ، اليوم السبت ، بـ10 سيارات إطفاء ، للسيطرة على حريق هائل ، اندلع في مستشفى الحسين الجامعي ، التابع لجامعة الأزهر ، حيث أصيب العشرات من المرضى ، بحالات اختناق داخل المستشفى .

ويرصد موقع « مصر 365 » ، في التقرير التالي ، القصة الكاملة لحريق مستشفى الحسين الجامعي ، وتحركات الحكومة للسيطرة على الحادث .

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سيطر رجال الحماية المدنية في القاهرة ، على الحريق الذي اندلع اليوم السبت ، في مستشفى الحسين الجامعي ، التابع لجامعة الأزهر ، كما شارك رجال الحماية المدنية كذلك ، في إجلاء نزلاء المستشفى ، والمرضى ، عن غرفهم ، وذلك بالتعاون مع رجال إدارة الإسعاف ، حيث دفعت وزارة الصحة والسكان ، برئاسة الدكتورة هالة زايد ، بعدد من سيارات الإسعاف ، من أجل إنقاذ المصابين .

مساعد وزير الداخلية ، ومدير أمن القاهرة ، اللواء خالد عبد العال ، وجه بسرعة التعامل ، مع حريق مستشفى الحسين ، والحفاظ على أرواح المرضى والمواطنين ، داخل المستشفى . وبعد السيطرة على الحريق ، بدأت إدارة الحماية المدنية ، تبريد مكان الحريق .

وأكد مصدر أمني ، أن الحريق شب داخل غرفة الاجتماعات في مستشفى الحسين ، وتسلل منه إلى الطوابق الأربعة ، وسيطرت قوات الحماية المدنية في القاهرة على الحريق ، بالاستعانة بـ12 سيارة إطفاء ، و4 خزانات مياه ، و2 سلم هيدروليكي .

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم السبت ، أوضح المصدر ، أن قوات الحماية المدنية ، أخلت نزلاء المستشفى ، والمرضى ، من المستشفى ، ونجحت في السيطرة على النيران ، قبل تسللها إلى غرف المرضى ، حيث لم يسفر الحادث ، عن أي إصابات .

ورجح المصدر ، في تصريحاته ، أن يكون الماس الكهربائي ، الذي اندلع في غرفة الاجتماعات ، هو السبب في الحريق ، الذي اندلع في المستشفى ، وامتد منه ، إلى الطوابق الأربعة ، في مستشفى الحسين .

وعاين رجال المعمل الجنائي ، إلى مستشفى الحسين الجامعي مكان الحريق ، للوقوف على أسباب الحادث ، وملابساته ، بينما تفقد فريق من نيابة جنوب القاهرة ، المستشفى ، لسؤال العاملين بها .

وكلف رئيس جامعة الأزهر ، الدكتور محمد المحرصاوي ، اليوم السبت ، بنقل كل المرضى من مستشفى الحسين الجامعي ، بعد نشوب حريق في المستشفى ، إلى جميع مستشفيات الجامعة ، « الزهراء التخصصي ، المنيرة ، وسيد جلال » .

وتفقد الدكتور محمد المحرصاوي ، مستشفى الحسين الجامعي ، ووجه خلال زيارته ، باتخاذ الإجراءات اللازمة ، من أجل حماية المرضى في المستشفى ، كما وجه كذلك ، بنقلهم فورا إلى مستشفيات أخرى ، بالاستعانة بسيارات الإسعاف ، وأتوبيسات الجامعة .

من جانبها ، أعلنت وزارة الصحة والسكان ، إصابة 3 أشخاص في حريق داخل قسم العيون بمستشفى الحسين الجامعي ، حيث تم الدفع بـ 6 سيارات إسعاف مجهزة لموقع الحادث .

وعلقت وزارة الصحة والسكان ، برئاسة الدكتورة هالة زايد ، اليوم السبت ، على الحريق الهائل ، الذي اندلع في مستشفى الحسين الجامعي ، التابع لجامعة الأزهر ، وبدأ في غرفة الاجتماعات ، ومنها امتد إلى 4 طوابق في المستشفى .

وفي بيان مقتضب عنها ، أعلنت وزارة الصحة والسكان ، إصابة 3 أشخاص ، في الحريق الذي اندلع ، داخل قسم العيون ، في مستشفى الحسين الجامعي ، التابع لجامعة الأزهر ، حيث تم الدفع ، بـ 6 سيارات إسعاف مجهزة ، إلى موقع الحادث ، من أجل إسعاف المصابين .

وأضافت وزارة الصحة والسكان ، برئاسة الدكتورة هالة زايد ، أن الوزارة تتابع الحادث ، عن طريق التواصل مع جامعة الأزهر ، حيث إن مستشفى الحسين الجامعي ، تتبع وزارة الصحة والسكان .

من جانبها ، قالت الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان ، إن الوزارة ، أرسلت 15 سيارة إسعاف ، من أجل نقل المصابين ، فضلا عن الدفع ، بفريق طبي ، إلى داخل موقع حريق ، مستشفى الحسين الجامعي ، موضحة أن الوزارة ، تقدم كل الدعم من مستشفياتها ، إلى مصابي حريق مستشفى الحسين الجامعي .

وأعلنت وزارة الصحة والسكان ، برئاسة الدكتورة هالة زايد ، اليوم السبت ، أنها أخلت بعض نزلاء مستشفى الحسين الجامعي ، من المرضى ، قبل قليل ، إلى مستشفيات « باب الشعرية ، منشية البكري ، أحمد ماهر ، المنيرة » .

وانتقل فريق من نيابة الجمالية الجزئية ، اليوم السبت ، إلى مستشفى الحسين الجامعي ، التابع لجامعة الأزهر ، وذلك لمعاينة آثار الحريق ، الذي اندلع في 4 أدوار بمستشفى الحسين ، وذلك للوقوف على أسباب الحريق ، وحصر تلفيات الحادث .

نيابة الجمالية الجزئية ، طالبت رجال المباحث ، بسرعة إجراء التحريات ، بشأن الحريق ، من أجل بيان وجود شبهة جنائية ، من عدمه ، وكذلك ، كلفت رجال المعمل الجنائي ، بفحص الحريق ، وإعداد تقرير فني عن بداية نشوب الحريق ، وسببه ، ونهايته ، والعوامل التي ساعدت على اندلاع الحريق واشتعاله .

واستمعت نيابة الجمالية الجزئية ، اليوم السبت ، إلى أقوال مدير المستشفى ، والأطباء ، وطاقم التمريض ، والعمال ، والفنيين ، في الحريق الذي اندلع عصر اليوم السبت ، في مستشفى الحسين الجامعي .

وتراجع النيابة كذلك ، اشتراطات الوقاية من أخطار الحريق ، ومراجعة أجهزة الإطفاء ، والوصلات الكهربائية ، فضلا عن وصلات التكييف ، في مبنى المستشفى بالكامل ، وذلك عن طريق ، لجنة مختصة لكتابة التقرير النهائي ، بشأن الحريق .

وشهدت عملية إطفاء الحريق ، وإخلاء المبنى ، وفاة مريض خلال وجوده في غرفة العمليات ، من أجل إجراء جراحة له ، وعقب اندلاع الحريق ، تم فصل الأجهزة عن المريض ، بهدف نقله إلى غرفة مجاورة ، ما تسبب في وفاته .

وتفقد محافظ القاهرة ، المهندس محمد عاطف عبد الحميد ، اليوم السبت ، مستشفى الحسين الجامعي ، التابع لجامعة الأزهر ، بعد الحريق الذي تعرض له ، عصر اليوم السبت ، حيث اطمأن على حالة المصابين ، ووجه بعمل اللازم لهم .

وكان في رفقة المهندس محمد عاطف عبد الحميد ، محافظ القاهرة ، خلال جولته في مستشفى الحسين الجامعي ، الدكتور عباس شومان ، وكيل الأزهر الشريف ، واللواء محمد الشيخ ، سكرتير عام المحافظة ، والدكتور محمد شوقي ، مدير مديرية الصحه في القاهرة ، ومسؤولين في محافظة القاهرة .

وأجرت وزيرة الصحة والسكان ، الدكتورة هالة زايد ، اليوم السبت ، اتصالا هاتفيا ، بعميد كلية الطب في جامعة الأزهر ، الدكتور أحمد سليم ، لمتابعة حادث حريق ، مستشفى الحسين الجامعي ، التابع لجامعة الأزهر ، وذلك للاطمئنان على حالة المرضى ، وعملية إخلائهم إلى المستشفيات المجاورة .

وفي بيان صحفي عنها ، اليوم السبت ، قالت الدكتورة هالة زايد ، إن الوزارة أرسلت فريقا طبيا ، إلى مستشفى الحسين الجامعي ، فضلا عن توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة ، موضحة في الوقت ذاته ، أنه فور وقوع الحادث ، دفعت وزارة الصحة والسكان ، بـ15 سيارة إسعاف مجهزة ، إلى مكان الحادث .

ولفتت وزيرة الصحة والسكان ، إلى أنه حتى اللحظة ، لم يسفر الحادث عن أي إصابات ، كما أن المرضى المحتجزين داخل مستشفى الحسين الجامعي ، جار إخلائهم إلى المستشفيات المجاورة ، « المنيرة ، منشية البكري ، أحمد ماهر ، وباب الشعرية » ، كما وجهت بمتابعة حالة المصابين ، وتوفير الرعاية اللازمة لهم .

وكلف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف ، الدكتور أحمد الطيب ، اليوم السبت ، قيادات الأزهر داخل مقر مستشفى الحسين الجامعي ، بالاطمئنان على حالة المرضى ، ومتابعة الحادث أولا بأول .

الدكتور أحمد الطيب ، وجه بفتح مستشفيات جامعة الأزهر كافة ، أمام المرضى ، فضلا عن توجيه سيارات الإسعاف ، التابعة لمستشفيات الأزهر ، ومشيخة الأزهر الشريف ، إلى مستشفى الحسين الجامعي ، لنقل المرضى إلى مستشفيات أخرى ، كما وجه كذلك ، بفتح تحقيق عاجل ، لمعرفة أسباب الحريق ، ومحاسبة المسؤولين عنه ، حسب ما تسفر عنه التحقيقات .

وقال عضو مجلس النواب ، إسماعيل نصر الدين ، اليوم السبت ، إنه قدم بيانا عاجلا ، إلى مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، لتوجيهه إلى المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بشأن الحريق الذي شب عصر اليوم السبت ، في مستشفى الحسين الجامعي ، التابع لجامعة الأزهر .

وطالب النائب إسماعيل نصر الدين ، في بيان صحفي عنه ، اليوم السبت ، بكشف النقاب عن أسباب الحريق الحقيقية ، وإعلانها للرأي للعام ، عن طريق مجلس النواب ، لمعرفة ما إذا كان هناك إهمال ، من قبل البعض ، تسبب في هذا الحريق ، ومحاسبته في أسرع وقت ، وتوقيع أشد العقوبات عليه .

كما طالب عضو مجلس النواب كذلك ، بسرعة كشف الأسباب الحقيقة ، عن الحريق ، وحجم خسائره ، وتأثيره على الخدمة المقدمة للمواطنين ، في مستشفى الحسين الجامعي .

بينما قال عضو مجلس النواب عن دائرة منشأة ناصر ، النائب هاني مرجان ، بتشكيل لجنة لتقصي حقائق حادث حريق مستشفى الحسين ، للوقوف على أسباب الحريق ، ومنع تكراره مرة أخرى في المستقبل .

وفى بيان صحفي عنه ، اليوم السبت ، أكد النائب هاني مرجان ، أنه توجه إلى مستشفى الحسين الجامعي ، فور وقوع الحادث ، ووجه بتوفير الرعاية الكاملة ، للمرضى .

وأجرى المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، 4 اتصالات هاتفية ، مع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف ، الدكتور أحمد الطيب ، ووزيرة الصحة والسكان ، الدكتورة هالة زايد ، ووزير الداخلية ، اللواء محمود توفيق ، ومحافظ القاهرة ، المهندس محمد عاطف عبد الحميد ، لمتابعة تطورات حادث ، حريق مستشفى الحسين الجامعي ، التابع لجامعة الأزهر .

وفور علمه بوقوع الحريق ، وجه رئيس مجلس الوزراء ، بحشد الإمكانات كافة ، والتنسيق الكامل ، لسرعة وجود معدات وأفراد الإطفاء ، فضلا عن إخلاء المستشفى من المرضى ، كما وجه كذلك ، بالحفاظ على أرواح المرضى ، والتأكد من توفير الرعاية الطبية اللازمة لكل حالة ، في المستشفيات الأخرى ، ومتابعة تطورات الحادث بدقة ، أولا بأول .

وأعلنت جامعة الأزهر ، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي ، اليوم السبت ، أن الحريق الذي اندلع عصر اليوم السبت ، في مستشفى الحسين الجامعي ، التابع لجامعة الأزهر ، لم يسفر عن خسائر في الأرواح ، لافتا إلى أن حالة الوفاة التي حدثت اليوم « طبيعية » ، حيث كان الشخص يعالج من نزيف في المخ ، وأزمات قلبية ، وأن وفاته لا علاقة لها بالحريق .

وفي بيان صحفي عنها ، اليوم السبت ، أوضحت جامعة الأزهر ، أن الدكتور عباس شومان ، وكيل الأزهر الشريف ، والدكتور محمد المحرصاوي ، رئيس الجامعة ، والدكتور طارق سلمان ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات ، وجميع قيادات كلية الطب ، وإدارة مستشفى الحسين الجامعي ، اتجهت إلى مستشفى الحسين الجامعي ، فور وقوع الحادث ، بناء على توجيهات ، فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف ، الدكتور أحمد الطيب ، لمتابعة الحادث على أرض الواقع .

وتابعت الجامعة في بيانها ، أن رجال الإسعاف ، وقوات الدفاع المدني ، أخلت الطوابق المتضررة ، وتعاملت مع الوضع ، حتى إخماد النيران ، ونقلت 100 حالة من أصل 115 حالة ، من مستشفى الحسين الجامعي ، إلى مستشفى سيد جلال ، بينما نقلت 9 حالات ، إلى مستشفى الزهراء الجامعي ، و4 حالات ، إلى مستشفى المنيرة العام .

وزادت جامعة الأزهر ، في بيانها ، أن قيادات الأزهر الشريف ، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف ، الدكتور أحمد الطيب ، تثمن جهود المتعاونين ، بداية من وزيرة الصحة ، ومحافظ القاهرة ، ومدير الأمن ، ورجال الدفاع المدني ، والحريق ، ورجال الإسعاف ، الذين سارعوا جميعا ، إلى موقع الحادث ، وتعاملوا مع الوضع ، وسيطروا عليه .

وأوضحت الجامعة ، أن إدارة مستشفى الحسين الجامعي ، التابع لجامعة الأزهر ، أفادت بنشوب حريق ، في أحد المدرجات بالطابق الرابع بالمستشفى ، في تمام الساعة الثانية والربع ظهر اليوم السبت ، بعدها تصاعدت النيران ، إلى الطابقين الخامس والسادس ، وجار تحديد سبب الحريق ، بواسطة السلطات المختصة .