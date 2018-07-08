البرلمان يمهل الحكومة الجديدة يومين للرد على تساؤلاته بشأن برنامجها

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أوضح وكيل البرلمان المصري ورئيس اللجنة الخاصة من أجل دراسة برنامج الحكومة المصرية الجديدة “السيد الشريف” أنه قد تم إمهال الحكومة المصرية إلى بعد غد الموافق الثلاثاء من أجل تقديم توضيحات بشأن “بعض النقاط الهامة” وكذلك توضيح التحفظات التي أثارها أعضاء اللجنة البرلمانية خلال اجتماعهم اليوم بشأن برامج الحكومة.

وقد أضاف السيد الشريف في تصريحات له اليوم عقب انتهاء اجتماع اللجنة البرلمانية التي امتدت لثلاثة ساعات ونصف قائلاً “استمعنا لجميع توصيات اللجان الفرعية لمحاور برنامج الحكومة الخمسة، وكذلك إلى رؤساء الهيئات البرلمانية ورؤيتهم بشأن البرنامج، وكذلك الأعضاء المستقلين كُلَ حسب رؤيته إلى جانب رئيس ائتلاف دعم مصر”.

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وأوضح “أنه بعد الاستماع إليهم وجدنا لزاماً استدعاء ممثل الحكومة ووزير شؤون مجلس النواب المستشار “عمر مروان” ليأخذ بعض النقاط الهامة للزملاء ولتطمئن اللجنة إلى قرارها قبل أن تمنح الثقة للحكومة”.

وقد أضاف “تركزت نقاط البرلمانيين في ضرورة أن تقوم الحكومة بالتنفيذ الدقيق لما جاء في برنامجها من تحقيق العدالة الاجتماعية ، وقضايا تتعلق بمستويات النمو والأداء الاقتصادي ومحور إعادة بناء الإنسان المصري بشكل يحفظ له كرامته، ومحور التشغيل الذي وعدت به الحكومة، خصوصاً في مجال الصناعات الصغيرة والتدريب المهني”.

وأكد “أن اللجنة قد قامت بتحديد رأيها بناء على ردود الحكومة، وقد طالبنا الوزير عمر مروان أن يصل ردهم يوم الثلاثاء حتى نتمكن من إعداد الردود كتابة، وبالتالي أجلنا اجتماعنا النهائي إلى يوم الأربعاء بعد الاستماع لتلك الردود حتى تطمئن اللجنة”.

وأوضح “أن الحكومة المصرية عليها أن تطرح قرارها بشكل نهائي ثم يتم صياغته في صورته النهائية ليتم تسليمه إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال تمهيداً لعرضة على النواب أمام الجلسة العامة المقرر عقدها خلال يوم الأحد القادم”.

وأضاف قائلاً “القضية الأولى أمامنا راحة المواطن، وأن يستشعر ذلك بطريقة عملية على أرض الواقع، وليس شعارات تلقى هنا أو هناك سواء في برنامج الحكومة المصرية أو في قرارات مجلس النواب وكذلك قيمة الإصلاحات الاقتصادية”.

وأضاف “أن البيان الذي قد تم صدوره من قبل رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي والذي تم القاه أمام مجلس النواب المصري حيث أعلن إننا في مرحلة حصاد لما تم إصلاحه سابقاً، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من التشريعات سواء أن يقوم مجلس النواب أو الحكومة المصرية بتقديمها من أجل أن تتواكب مع جاء في برنامج الحكومة من آليات”.

وقد تقدم السيد الشريف بالشكر إلى جميع أعضاء اللجنة البرلمانية على أدائها المتميز، إلى جانب قيامها بطرح القضايا المحورية والهامة حيث أن منح الثقة للحكومة لن يكون إلا بعد اقتناع تام وكامل من قبل اللجنة.

وأكد “أن برنامج الحكومة المصرية الجديدة سوف يتم من خلال تحديد ملامح البناء بشكل حقيقي وفعلي للدولة الحديثة المرجوة داخل جمهورية مصر العربية خلال فترة المستقبل القريب”.

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