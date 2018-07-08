المعاهد الصحية للقوات المسلحة.. شروط واماكن التقديم في المعهد الصحى للقوات المسلحة

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المعاهد الصحية للقوات المسلحة، صرحت مصادر مسؤولة عن قيام القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق محمد زكي بالتصديق على قبول دفعة جديدة من المتطوعين للمعهد الصحى للقوات المسلحة من الإناث والذكور من الطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية “علمي”، وكذلك من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة “علمي علوم”.

وجاء ذلك القرار للطلاب من خريجي الأعوام التالية “2016، 2017، 2018” وذلك “بالمعهد الصحي إناث بأحمد جلال، والمعهد الصحي ذكور بحوش عيسي”.

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شروط القبول بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة

إلا يكون الطالب قد حصل على أقل من مجموع ستين في المئة علمي علوم أو ثانوية أزهرية.

إلا تقل مجموعة درجة اللغة الأجنبية الأولى عن سبعين في المئة.

إلا يقل سن الطالب المتقدم عن سبعة عشر عاماً وإلا يزيد عن واحد وعشرين عاماً خلال شهر أكتوبر القادم لعام 2018.

أن يكون الطالب أو الطالبة المتقدمة للمعاهد الصحية للقوات المسلحة مصرية الجنسية، ومن أبوين مصريين.

أن يتمتع الطالب المتقدم أو الطالبة بحسن السير والسلوك، وإلا يسبق لهما الزواج، ولا يسمح لهما بالزواج إلا بعد التخرج.

موافقة ولي الأمر على الالتحاق بالمعاهد الصحية التابعة للقوات المسلحة، وإلا يكون سبق للطالب الالتحاق بالقوات المسلحة.

لا يحق للطالب الالتحاق بالمعاهد أو الكليات التابعة إلى وزارة التعليم العالي.

يحصل الطالب الخريجة على درجة “رقيب متطوع” للقوات المسلحة” ويتدرج بعدها الطالب إلى أعلى الدرجات، وتعد المناهج التي يقوم بدراستها الطالب هي نفس المناهج المقررة بالمعاهد هي نفس المناهج المقرر في المعاهد المناظرة لها في وزارة التعليم العالي.

أماكن سحب ملفات التقديم في المعهد الصحى للقوات المسلحة

المعهد الصحي للقوات المسلحة إناث في أحمد جلال.

المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض ذكور في كوبري القبة.

المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث في حي المعادي.

المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث في المركز الطبي العالمي.

المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث في محافظة الإسكندرية.

المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث في محافظة سوهاج.

المعهد الصحي للقوات المسلحة ذكور في منطقة حوش عيسى.

مواعيد التقديم في المعاهد الصحية بالقوات المسلحة

وتبدأ فترة التقديم في المعاهد الصحية التابعة للقوات المسلحة في الخامس عشر من شهر يوليو الجاري لعام 2018، على أن يكون أخر موعد للتقديم في السادس والعشرين من شهر أغسطس الجاري لعام 2018، ويتم التقديم في المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض للذكور في منطقة كوبري القبة، وللاناث في المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض في المعادي.

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