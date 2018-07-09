رابط حجز منتجات الوحدات السكنية 2020 الجاهزة وشروط الحصول عليها من وزارة الإسكان

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رابط حجز منتجات الوحدات السكنية 2020 الجاهة نقدمه لكم، إليكم رابط الحصول على منتجات الوحدات السكنية الجاهزة والمقدمة من قبل وزارة الإسكان لعام 2020، حيث أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن إتاحة الفرص إلى الراغبين في امتلاك وحدات سكنية مناسبة عن طريق شرائها بطريقة مباشرة.

وتهدف الوزارة من تلك الخطوة مساعدة جموع المواطنين من فئة معدومي الدخل، وكذلك أصحاب الدخل المنخفض من مستحقي الضمان الاجتماعي من الحصول على الدعم السكني المناسب لهم حيث أنهم من أولويات الوزارة، ولهم الحق في تخصيص الوحدات السكنية المناسبة من خلال “برنامج الإسكان التنموي”.

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حجز منتجات الوحدات السكنية 2020 الجاهزة

أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن شروط الحصول على “الدعم السكني” في أن تكون الوحدات السكنية تتناسب وتكون مقبول من البنوك ونظام التمويل العقاري من جهات التمويل الخاصة، ومناسبة للدعم السكني.

رابط الحصول على الوحدات السكنية الجاهزة

وقد صرحت وزارة الإسكان السعودية عن “رابط الحصول على منتجات الوحدات السكنية الجاهزة” من خلال موقع وزارة الإسكان السعودية لجميع الراغبين في الحصول على الدعم السكني المناسب لهم.

كما أضافت الوزارة “أنه سوف يتم دراسة كل طلب مقدم من المستفيدين وأن ذوي الدخل المعدوم والمنخفض لهم الأولوية في الاستفادة من الدعم السكني”.

كما أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان سيف السويلم “عن تلقي وزارة الإسكان السعودية آلاف الطلبات لشراء والوحدات السكنية الجاهزة عبر موقع الوزارة الرسمي بعد أن تم الإعلان عن إتاحة الفرص للراغبين في شراء الوحدات السكنية بشكل مباشري بعيداً عن نطاق مشاريعهم”.

وأضاف “انه استمر تلقي الطلبات مع دراستها لها مع التركيز على مواطنين محدودي ومعدومي الدخل واستفادتهم الكاملة من تلك الخدمة، وتشمل الخيارات السكنية التي اطلقها برنامج سكني على الفلل والشقق والتاون هاوس إلى جانب خدمة صندوق التنمية العقارية للقرض المدعوم”.

ويجدر هنا الإشارة أن وزارة الإسكان السعودية قد أعلنت اعتزامها إطلاق منتج جديد يخص “منح القروض” إلى مستفيدي الوزارة من أجل تمكينهم من شراء وحدات سكنية جاهزة بشرط أن تكون مطابقة للوائح الدعم السكني، مع موافقة جهات التمويل عليها.

وأشارت الوزارة أن قيمة تلك القروض قد تصل إلى نصف مليون ريال سعودي، وقد قامت الوزارة بتخصيص رابط من أجل دراسة الطلبات المقدمة من أجل شراء الوحدات السكنية الجاهزة، وأضافت الوزارة انها تعمل على تطوير منتج القرض بهدف التيسير على المواطنين السعوديين.

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