موقع دعم مصر لاستخراج بطاقات التموين بالهاتف المحمول.. رابط إضافة المواليد

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موقع دعم مصر لاستخراج بطاقات التموين بالهاتف المحمول ورابط إضافة المواليد الجدد نقدمه لكم من موقع مصر 365، حيث أعلن مصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصرية عن فتح باب تسجيل المواليد الجدد ضمن منظومة التموين بداية من شهر يوليو الجاري لعام 2018، وحتى شهر أكتوبر القادم لعام 2018.

وصرح رئيس مجلس الوزراء من خلال بيان ألقاه البرلمان المصري بخصوص “اضافة المواليد الجدد والمواطنين” من مستحقي الحصول على الدعم السلعي والتي هدفها إيصال الدعم لمستحقيه في مختلف أنحاء الجمهورية.

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وقد صرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إمكانية الحصول على بطاقة الدعم السلعي عبر الهاتف المحمول في جمهورية مصر العربية، في محاولة من الوزارة لتخفيف العبء عن المواطنين، لذلك فقد تم إطلاق تلك الخدمة خلال شهر يناير السابق لعام 2018.

موقع دعم مصر لاستخراج بطاقات التموين بالهاتف المحمول

وقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إطلاق خدمة جديدة في إطار سعي الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري، حيث يتم استخراج بطاقة الدعم السلعي بكل يسر وسهولة دون الحاجة إلى زيارة مكاتب التموين، وذلك عبر “الهاتف المحمول”.

أولاً يتم الانتقال إلى أقرب مكتب تموين تابع له المواطن من أجل التقدم بطلب استخراج بطاقة تموين جديدة.

ثانياً القيام بإرسال رسالة فارغة من هاتفه المحمول على الرقم التالي “91237”، وقيمة تلك الرسالة واحد جنيه فقط.

ثالثاً حين تلقي الرد على الرسالة بتوضيح تسجيل طلب المواطن على النظام الإلكتروني أو لم يتم تسجيله.

في حالة رفض الطلب يتم توضيح الأسباب ليتم بعدها المواطن بتصويب الخطأ واستكمال الإجراءات.

وفي حالة القبول يتم إرسال رسالة إلى المواطن بعدها بمدة أسبوع يؤكد قبول طلبه أو رفضه مع ذكر أسباب الرفض، وفي حالة القبول يتم استقبال رسالة أخرى بعد خمسة عشر يوماً من تقديم الطلب، ليتوجه بعدها مقدم الطلب إلى مكتب التموين التابع له.

القيام بإرسال رسالة جديدة على رقم مقدم الطلب بقيمة واحد جنيه، ليتم بعدها استقبال الرقم السري اللازم من أجل تفعيل بطاقة الدعم السلعي، والأوراق اللازمة من أجل استخراج بطاقة الدعم السلعي.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقات الدعم

صورة من بطاقة الرقم القومي لمالك البطاقة الجديدة.

صورة لبطاقة التموين المدون التابع لها صاحب البطاقة الجديدة.

قسيمة الزواج.

إيصال كهرباء ويشترط أن يكون حديثً.

عقد إيجار للشقة أو المكان القاطن به مقدم الطالب ويشترط أن يكون مدون في الشهر العقاري.

صورة من بطاقة التموين المدون بها اسم الزوجة.

صورة لبطاقة الرقم القومي للزوجة.

شهادة ميلاد جميع الأفراد المراد إضافتهم في البطاقة.

رقم هاتف أي فرد من أفراد الأسرة أو صاحب البطاقة.

رابط إضافة المواليد من خلال موقع دعم مصر

في البداية يتم تسجيل الدخول إلى موقع دعم مصر.

والدخول مباشرة للاستعلام عن بطاقات بدل التالف أو بدل فاقد.

ثم اختيار إضافة المواليد وتحديث البيانات.

موعد إضافة المواليد في بطاقات الدعم السلعي

وقد بدأ إضافة المواليد إلى بطاقات الدعم السلعي بداية من إعلان رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي في الأول من شهر يوليو السابق لعام 2018 إلى الأول من شهر أكتوبر القادم، ولمدة 3 أشهر متتالية.

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